Polizei Bielefeld

POL-BI: Zwei Einbrecher mit weißem Fluchtauto gesucht

Bielefeld (ots)

SI / Bielefeld / Senne - Am Samstag, 29.11.2025, verschafften sich bisher unbekannte Täter gewaltsam Zutritt zu einem Mehrfamilienhaus an der Straße Ebberghöhe und durchsuchten drei Wohnungen nach Diebesgut. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise.

Zwischen 19:00 Uhr und 20:45 Uhr stieg das Duo über ein Fenster in die Erdgeschosswohnung ein. Von dort aus brachen sie mehrere Türen zum Treppenhaus und zu den weiteren Wohnungen auf. Sie durchsuchten alle drei Wohnungen und nahmen Bargeld an sich.

Als Bewohner gegen 20:45 Uhr zurückkehrten überraschten sie die Täter im Gebäude. Diese ergriffen die Flucht und liefen über die Terassentür der Erdgeschosswohnung in Richtung Schellingweg. Dort stiegen sie in ein Fahrzeug, vermutlich einen weißen Bulli, und fuhren davon.

Hinweise zu dem Duo und dem Fluchtauto nimmt das Kriminalkommissariat 13 unter der 0521/545-0 entgegen.

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell