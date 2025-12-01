Polizei Bielefeld

POL-BI: Schneller Einbruch über gekipptes Fenster

Bielefeld (ots)

HC/ Bielefeld- Mitte- Am Freitag, 28.11.2025, reichten Einbrechern eine Stunde, um in einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses Beute zu machen. Der Bewohner einer Erdgeschosswohnung an der Spindelstraße, nahe der Oelmühlenstraße, verließ diese gegen 18:30 Uhr. Während seiner Abwesenheit brachen Unbekannte über ein auf Kipp stehendes Fenster in die Wohnung ein. Mit erbeutetem Geld und Schmuck entkamen die Einbrecher unerkannt. Als der Bewohner um 19:30 Uhr zurückkehrte, stellte er den Einbruch fest. Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich an das Kriminalkommissariat 13 unter 0521-545-0 zu wenden.

Die Polizei erinnert: Gekippte Fenster sind offene Fenster! Machen Sie es Einbrechern schwer und verschließen Sie immer Fenster-, Balkon- und Terrassentüren!

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell