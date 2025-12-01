Polizei Bielefeld

POL-BI: Ertappter Trunkenbold versucht zu flüchten

Bielefeld (ots)

HC/ Bielefeld- Stieghorst- Ein betrunkener PKW-Fahrer leistete am Freitagnachmittag, 28.11.2025, bei der Polizei-Kontrolle Widerstand. Er besaß keinen Führerschein.

Ein Polizist, der privat gegen 16:05 Uhr die Detmolder Straße in Richtung stadtauswärts befuhr, bemerkte die Schlangenlinienfahrt eines vor ihm fahrenden Opel. Er benachrichtigte telefonisch die Kollegen, folgte dem Opel weiter und gab telefonisch den Standort an die Leitstelle durch. Auf dem Parkplatz eines Baumarktes, nahe der Osningstraße, erwartete der Zeuge die Streifenwagenbesatzung und zeigte den in einer Parklücke stehenden Opel mit laufend Motor. Der Fahrer saß hinter dem Steuer.

Die Streifenpolizisten sprachen den Opel-Fahrer an, forderten ihn auf, das Fahrzeug auszuschalten und auszusteigen. Von dem polizeibekannten 44-Jährigen, der torkelnd ausstieg, ging starker Alkoholgeruch aus. Ein folgender Alkoholvortest verlief positiv. Der Opel-Fahrer gestand, drei Flaschen Wein getrunken zu haben. Eine Fahrerlaubnis konnte er nicht vorzeigen. Als ihm die Polizisten eröffneten, dass sie ihn zwecks weiterer Maßnahmen mit zur Polizeiwache nehmen werden, versuchte der 44-Jährige zu Fuß in Richtung Lipper Hellweg zu flüchten. Die Beamten ergriffen den Flüchtenden an den Armen und hielten ihn trotz seiner Gegenwehr fest. Der 44-Jährige leistete weiter Widerstand, so dass die Polizisten ihn zu Boden brachten und fixierten. Auch auf der Polizeiwache versuchte er sich weiter den Beamten zu widersetzen und beleidigte den Polizisten.

Ein Arzt entnahm dem 44-Jährigen zwei Blutproben und die Polizisten leiteten Strafverfahren ein.

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell