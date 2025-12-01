Polizei Bielefeld

POL-BI: Wiederholt ohne Fahrerlaubnis gefahren - Auto abgenommen

Bielefeld (ots)

MK - Bielefeld - Heepen - Polizisten kontrollierten am Freitagnachmittag, 28.11.2025, erneut einen 20-jährigen Bielefelder am Steuer eines Pkw, obwohl er keine Fahrerlaubnis besitzt. Um weitere Straftaten zu verhindern, stellten die Beamten das benutzte Auto mit lettischer Zulassung sicher.

Gegen 16:00 Uhr fiel den Polizeibeamten der 20-Jährige ukrainische Staatsbürger in einem Skoda Fabia an der Sommerhufe auf. Als sich herausstellte, dass der Fahrer nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist, gestand er zu wissen, dass er nicht fahren dürfe. Um zu verhindern, dass der wiederholt aufgefallene 20-Jährige erneut mit dem Skoda unterwegs sein kann, ließen die Polizisten den Pkw durch einen Abschleppdienst abtransportieren. Der polizeibekannte Fahrer wurde zu der erneuten Verkehrsstraftat angezeigt.

