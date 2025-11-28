PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Bielefeld

POL-BI: Festnahme nach Serie von Kfz-Sachbeschädigungen in Heepen

Bielefeld (ots)

MK / Bielefeld - Heepen - Ein Autofahrer ertappte am Donnerstag, 27.11.2025, einen Mann, der seinen abgestellten Transporter beschädigte. Dieser wird nun verdächtigt, den Lack an insgesamt elf Fahrzeugen zerkratzt zu haben.

Gegen 11:45 Uhr sprach der Fahrer eines Fiat Ducato den Mann an, der über die Länge der rechten Fahrzeugseite eine Kratzspur gezogen hatte. Der 28-jährige Bielefelder reagierte und blieb stehen, bis die gerufenen Streifenbeamten erschienen.

Durch weitere Anrufe aus der Nachbarschaft wurde bekannt, dass zudem Fahrzeuge in der Straße Am Petristift, dem Lübrasser Weg und am Heinrich-Horstmann-Weg durch Kratzer beschädigt wurden. Diese ähnelten stark den vorgefundenen Spuren an dem Fiat Ducato. Die Sachbeschädigung an dem Transporter gab der 28-Jährige zu.

Die Polizisten stellten sein Multitool als Tatwerkzeug sicher. Zur Verhinderung weiterer Straftaten musste der Tatverdächtige die nächsten Stunden im Polizeigewahrsam verbringen.

Zudem soll der 28-Jährige bereits am Vortag in der Gustav-Bastert-Straße einen Skoda Superb durch Kratzer beschädigt haben.

Rückfragen von Journalisten bitte an:

Polizeipräsidium Bielefeld
Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell

