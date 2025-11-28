Polizei Bielefeld

POL-BI: Weitere Arbeitsgeräte in Gadderbaum entwendet

Bielefeld (ots)

MK / Bielefeld - Gadderbaum - In der Straße Am Großen Feld nutzten der oder die Täter am Mittwoch, 26.11.2025, eine günstige Gelegenheit und entwendeten aus einem Vorgarten zwei Arbeitsgeräte.

Zwei Garten- und Landschaftsbauer hatten am Vormittag ihren Firmenwagen an einem Privathaus in Nähe der Einmündung der Deckertstraße abgestellt. Während einer Arbeitspause begaben sich die beiden Männer in ihren Transporter und ließen ihr Arbeitsmaterial in dem Vorgarten zurück.

In ihrer Abwesenheit wurden zwischen 12:40 Uhr und 12:50 Uhr ein Häcksler und ein Hochentaster der Marke Stihl gestohlen.

Wie die beiden Werkzeuge abtransportiert worden sind ist unbekannt. Zeugen die zu dem Diebstahl Hinweise geben können, wenden sich bitte an das Polizeipräsidium Bielefeld / Kriminalkommissariat 13 / 0521/545-0

Im gleichen Zeitraum sind in Gadderbaum Arbeitsgeräte aus Firmenfahrzeugen gestohlen worden:

https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/12522/6167281

