PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Bielefeld mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Bielefeld

POL-BI: Weitere Arbeitsgeräte in Gadderbaum entwendet

Bielefeld (ots)

MK / Bielefeld - Gadderbaum - In der Straße Am Großen Feld nutzten der oder die Täter am Mittwoch, 26.11.2025, eine günstige Gelegenheit und entwendeten aus einem Vorgarten zwei Arbeitsgeräte.

Zwei Garten- und Landschaftsbauer hatten am Vormittag ihren Firmenwagen an einem Privathaus in Nähe der Einmündung der Deckertstraße abgestellt. Während einer Arbeitspause begaben sich die beiden Männer in ihren Transporter und ließen ihr Arbeitsmaterial in dem Vorgarten zurück.

In ihrer Abwesenheit wurden zwischen 12:40 Uhr und 12:50 Uhr ein Häcksler und ein Hochentaster der Marke Stihl gestohlen.

Wie die beiden Werkzeuge abtransportiert worden sind ist unbekannt. Zeugen die zu dem Diebstahl Hinweise geben können, wenden sich bitte an das Polizeipräsidium Bielefeld / Kriminalkommissariat 13 / 0521/545-0

Im gleichen Zeitraum sind in Gadderbaum Arbeitsgeräte aus Firmenfahrzeugen gestohlen worden:

https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/12522/6167281

Rückfragen von Journalisten bitte an:

Polizeipräsidium Bielefeld
Leitungsstab/ Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Kurt-Schumacher-Straße 46
33615 Bielefeld

Sonja Rehmert (SR), Tel. 0521/545-3020
Katja Küster (KK), Tel. 0521/545-3195
Sarah Siedschlag (SI), Tel. 0521/545-3021
Michael Kötter (MK), Tel. 0521/545-3022
Hella Christoph (HC), Tel. 0521/545-3023
Fabian Rickel (FR), Tel. 0521/545-3024
Caroline Steffen (CS), Tel. 0521/545-3026
Lukas Reker (LR), Tel. 0521/545-3222

E-Mail: pressestelle.bielefeld@polizei.nrw.de
https://bielefeld.polizei.nrw/

Außerhalb der Bürodienstzeit: Leitstelle, Tel. 0521/545-0

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Bielefeld mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Bielefeld
Weitere Meldungen: Polizei Bielefeld
Alle Meldungen Alle
  • 27.11.2025 – 14:47

    POL-BI: Vorsicht bei Anrufen vermeintlicher Mitarbeiter eines Onlineversandhandels

    Bielefeld (ots) - HC/ Bielefeld- Stadtgebiet- Die Polizei warnt vor Anrufen, bei denen Ihnen ein angeblicher Mitarbeiter eines bekannten Onlineversandhandels vermeintlich behilflich sein will. Dabei ist jedoch beabsichtigt, Ihre Daten abzugreifen. Zwei Bielefelderinnen informierten die Polizei, nachdem sie heute Vormittag, 27.11.2025, Anrufe von Betrügern erhalten ...

    mehr
  • 27.11.2025 – 10:58

    POL-BI: Ungewöhnliche Raubmasche

    Bielefeld (ots) - MK / Bielefeld - Mitte - In der Innenstadt soll eine Unbekannte am Mittwochnachmittag, 26.11.2025, eine Passantin angefahren haben, um an deren Tasche zu gelangen. Die 61-jährige Bielefelderin war gegen 14:15 Uhr vom Jahnplatz aus in Richtung Willy-Brandt-Platz unterwegs. Nach der Einmündung der Stresemannstraße benutzte sie den Laubengang entlang der Herforder Straße. In dem Bereich der offenen Unterführung näherte sich der Passantin eine Radfahrerin ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren