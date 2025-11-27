Polizei Bielefeld

POL-BI: Unfall beim Wenden oder Rückwärtsfahren - Zeugen gesucht

Bielefeld (ots)

HC/ Bielefeld- Mitte- Nach einem Unfall am Mittwochnachmittag, 26.11.2025, an der Beethovenstraße, sucht die Polizei einen Kastenwagen-Fahrer sowie Zeugen.

Ein unbekannter Fahrzeugführer stieß zwischen 15:00 und 16:15 Uhr in einer Hauszufahrt, zwischen der Mozartstraße und dem Friedrich-Oberschelp-Weg, gegen die in der Einfahrt befindliche Fahrradgarage und beschädigte diese. Offensichtlich hatte der Fahrzeugführer in der Hauszufahrt rückwärtsgesetzt beziehungsweise gewendet und möglicherweise dabei den Unfall nicht bemerkt. Anhand der Beschädigungen könnte es sich bei dem Fahrzeug um einen offenen Kastenwagen oder LKW gehandelt haben.

Die Polizei bittet den Fahrer sowie Zeugen, sich an das Verkehrskommissariat 1 unter 0521-545-0 zu wenden.

