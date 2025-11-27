PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Bielefeld mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Bielefeld

POL-BI: Unfall beim Wenden oder Rückwärtsfahren - Zeugen gesucht

POL-BI: Unfall beim Wenden oder Rückwärtsfahren - Zeugen gesucht
  • Bild-Infos
  • Download

Bielefeld (ots)

HC/ Bielefeld- Mitte- Nach einem Unfall am Mittwochnachmittag, 26.11.2025, an der Beethovenstraße, sucht die Polizei einen Kastenwagen-Fahrer sowie Zeugen.

Ein unbekannter Fahrzeugführer stieß zwischen 15:00 und 16:15 Uhr in einer Hauszufahrt, zwischen der Mozartstraße und dem Friedrich-Oberschelp-Weg, gegen die in der Einfahrt befindliche Fahrradgarage und beschädigte diese. Offensichtlich hatte der Fahrzeugführer in der Hauszufahrt rückwärtsgesetzt beziehungsweise gewendet und möglicherweise dabei den Unfall nicht bemerkt. Anhand der Beschädigungen könnte es sich bei dem Fahrzeug um einen offenen Kastenwagen oder LKW gehandelt haben.

Die Polizei bittet den Fahrer sowie Zeugen, sich an das Verkehrskommissariat 1 unter 0521-545-0 zu wenden.

Rückfragen von Journalisten bitte an:

Polizeipräsidium Bielefeld
Leitungsstab/ Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Kurt-Schumacher-Straße 46
33615 Bielefeld

Sonja Rehmert (SR), Tel. 0521/545-3020
Katja Küster (KK), Tel. 0521/545-3195
Sarah Siedschlag (SI), Tel. 0521/545-3021
Michael Kötter (MK), Tel. 0521/545-3022
Hella Christoph (HC), Tel. 0521/545-3023
Fabian Rickel (FR), Tel. 0521/545-3024
Caroline Steffen (CS), Tel. 0521/545-3026
Lukas Reker (LR), Tel. 0521/545-3222

E-Mail: pressestelle.bielefeld@polizei.nrw.de
https://bielefeld.polizei.nrw/

Außerhalb der Bürodienstzeit: Leitstelle, Tel. 0521/545-0

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Bielefeld mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Bielefeld
Weitere Meldungen: Polizei Bielefeld
Alle Meldungen Alle
  • 27.11.2025 – 10:58

    POL-BI: Ungewöhnliche Raubmasche

    Bielefeld (ots) - MK / Bielefeld - Mitte - In der Innenstadt soll eine Unbekannte am Mittwochnachmittag, 26.11.2025, eine Passantin angefahren haben, um an deren Tasche zu gelangen. Die 61-jährige Bielefelderin war gegen 14:15 Uhr vom Jahnplatz aus in Richtung Willy-Brandt-Platz unterwegs. Nach der Einmündung der Stresemannstraße benutzte sie den Laubengang entlang der Herforder Straße. In dem Bereich der offenen Unterführung näherte sich der Passantin eine Radfahrerin ...

    mehr
  • 27.11.2025 – 10:00

    POL-BI: Täter schlagen schnell zu

    Bielefeld (ots) - HC/ Bielefeld- Bethel- Gadderbaum- Brackwede- Unbekannte griffen am Mittwoch, 26.11.2025, schnell in geparkte Handwerkerfahrzeuge und flüchteten mit der Beute. Ein Zeuge konnte einen Täter beschreiben. Während Handwerker am Karl-Schnitger-Weg arbeiteten, stand ihr Ford Transit unverschlossen an der Straße, nahe dem Hoffnungstaler Weg. Gegen 11:40 Uhr öffnete ein Dieb die Seitenschiebetür des Fahrzeugs und griff daraus eine große Stemm-Maschine sowie ...

    mehr
  • 26.11.2025 – 14:05

    POL-BI: Tasche aus Einkaufswagen gestohlen

    Bielefeld (ots) - HC/ Bielefeld- Brackwede- Ein Dieb stahl am Montag, 24.11.2025, einer Bielefelderin beim Einkauf die Tasche samt Inhalt. Eine 55-Jährige betrat gegen 13:00 Uhr für ihren Einkauf einen Supermarkt an der Kimbernstraße. Während Sie sich im Verkaufsraum aufhielt, hing ihre Tasche samt Portemonnaie mit den Schlaufen an dem Einkaufswagen. Ein unbekannter Täter nutzte dies und entwendete von der ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren