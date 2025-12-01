Polizei Bielefeld

POL-BI: Werkzeugdieb mit Täterbeschreibung gesucht

Bielefeld (ots)

SI / Bielefeld / Heepen - Ein Dieb wurde am Freitag, 28.11.2025, gestört, als er Werkzeug aus einem Handwerkerfahrzeug an der Straße Alter Postweg stehlen wollte.

Gegen 13:45 Uhr beobachtet der Fahrer, dass sich ein unbekannter Mann an seinem unverschlossenen Mercedes Sprinter zu schaffen machte. Als ihn der Dieb bemerkte, ergriff er die Flucht und ließ das Werkzeug zurück.

Der Mann war zwischen 22 und 25 Jahre alt und circa 1,70 Meter bis 1,75 Meter groß. Er hatte blondes, kurzes Haar und trug ein graues, kariertes Hemd und eine schwarze Hose.

Hinweise zu dem Dieb nimmt das Kriminalkommissariat 13 unter der 0521/545-0 entgegen.

