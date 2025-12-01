PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Bielefeld

POL-BI: Werkzeugdieb mit Täterbeschreibung gesucht

Bielefeld (ots)

SI / Bielefeld / Heepen - Ein Dieb wurde am Freitag, 28.11.2025, gestört, als er Werkzeug aus einem Handwerkerfahrzeug an der Straße Alter Postweg stehlen wollte.

Gegen 13:45 Uhr beobachtet der Fahrer, dass sich ein unbekannter Mann an seinem unverschlossenen Mercedes Sprinter zu schaffen machte. Als ihn der Dieb bemerkte, ergriff er die Flucht und ließ das Werkzeug zurück.

Der Mann war zwischen 22 und 25 Jahre alt und circa 1,70 Meter bis 1,75 Meter groß. Er hatte blondes, kurzes Haar und trug ein graues, kariertes Hemd und eine schwarze Hose.

Hinweise zu dem Dieb nimmt das Kriminalkommissariat 13 unter der 0521/545-0 entgegen.

Rückfragen von Journalisten bitte an:

Polizeipräsidium Bielefeld
Leitungsstab/ Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Kurt-Schumacher-Straße 46
33615 Bielefeld

Sonja Rehmert (SR), Tel. 0521/545-3020
Katja Küster (KK), Tel. 0521/545-3195
Sarah Siedschlag (SI), Tel. 0521/545-3021
Michael Kötter (MK), Tel. 0521/545-3022
Hella Christoph (HC), Tel. 0521/545-3023
Fabian Rickel (FR), Tel. 0521/545-3024
Caroline Steffen (CS), Tel. 0521/545-3026
Lukas Reker (LR), Tel. 0521/545-3222

E-Mail: pressestelle.bielefeld@polizei.nrw.de
https://bielefeld.polizei.nrw/

Außerhalb der Bürodienstzeit: Leitstelle, Tel. 0521/545-0

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell

Weitere Meldungen: Polizei Bielefeld
  • 01.12.2025 – 12:25

    POL-BI: Räuber erbeutet Tasche

    Bielefeld (ots) - HC/ Bielefeld- Mitte- Ein Unbekannter entriss am Freitag, 28.11.2025, einem Mann an der August-Bebel-Straße die Tasche. Die Polizei sucht Zeugen. Ein 27-jähriger Bremer stand gegen 22:15 Uhr an der Fußgängerampel der August-Bebel-Straße Ecke Paulusstraße mit Blickrichtung Willy-Brandt-Platz. Er hielt seine schwarze Umhängetasche dabei in der linken Hand. Ein Mann, der hinter dem Bremer stand, riss ihm die Tasche aus der Hand und floh in Richtung ...

    mehr
  • 01.12.2025 – 11:35

    POL-BI: Ertappter Trunkenbold versucht zu flüchten

    Bielefeld (ots) - HC/ Bielefeld- Stieghorst- Ein betrunkener PKW-Fahrer leistete am Freitagnachmittag, 28.11.2025, bei der Polizei-Kontrolle Widerstand. Er besaß keinen Führerschein. Ein Polizist, der privat gegen 16:05 Uhr die Detmolder Straße in Richtung stadtauswärts befuhr, bemerkte die Schlangenlinienfahrt eines vor ihm fahrenden Opel. Er benachrichtigte telefonisch die Kollegen, folgte dem Opel weiter und gab ...

    mehr
  • 01.12.2025 – 11:11

    POL-BI: Wiederholt ohne Fahrerlaubnis gefahren - Auto abgenommen

    Bielefeld (ots) - MK - Bielefeld - Heepen - Polizisten kontrollierten am Freitagnachmittag, 28.11.2025, erneut einen 20-jährigen Bielefelder am Steuer eines Pkw, obwohl er keine Fahrerlaubnis besitzt. Um weitere Straftaten zu verhindern, stellten die Beamten das benutzte Auto mit lettischer Zulassung sicher. Gegen 16:00 Uhr fiel den Polizeibeamten der 20-Jährige ...

    mehr
