PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Bielefeld mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Bielefeld

POL-BI: Räuber erbeutet Tasche

Bielefeld (ots)

HC/ Bielefeld- Mitte- Ein Unbekannter entriss am Freitag, 28.11.2025, einem Mann an der August-Bebel-Straße die Tasche. Die Polizei sucht Zeugen.

Ein 27-jähriger Bremer stand gegen 22:15 Uhr an der Fußgängerampel der August-Bebel-Straße Ecke Paulusstraße mit Blickrichtung Willy-Brandt-Platz. Er hielt seine schwarze Umhängetasche dabei in der linken Hand. Ein Mann, der hinter dem Bremer stand, riss ihm die Tasche aus der Hand und floh in Richtung Paulusstraße.

Das Opfer beschrieb den Täter als Anfang 20 Jahre alt, 180 cm groß, schlank und mit schwarzen Haaren. Er war dunkel gekleidet, mit einer schwarzen Jacke und Jogginghose.

Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich an das Kriminalkommissariat 13 unter 0521-545-0 zu wenden.

Rückfragen von Journalisten bitte an:

Polizeipräsidium Bielefeld
Leitungsstab/ Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Kurt-Schumacher-Straße 46
33615 Bielefeld

Sonja Rehmert (SR), Tel. 0521/545-3020
Katja Küster (KK), Tel. 0521/545-3195
Sarah Siedschlag (SI), Tel. 0521/545-3021
Michael Kötter (MK), Tel. 0521/545-3022
Hella Christoph (HC), Tel. 0521/545-3023
Fabian Rickel (FR), Tel. 0521/545-3024
Caroline Steffen (CS), Tel. 0521/545-3026
Lukas Reker (LR), Tel. 0521/545-3222

E-Mail: pressestelle.bielefeld@polizei.nrw.de
https://bielefeld.polizei.nrw/

Außerhalb der Bürodienstzeit: Leitstelle, Tel. 0521/545-0

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Bielefeld mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Bielefeld
Weitere Meldungen: Polizei Bielefeld
Alle Meldungen Alle
  • 01.12.2025 – 11:35

    POL-BI: Ertappter Trunkenbold versucht zu flüchten

    Bielefeld (ots) - HC/ Bielefeld- Stieghorst- Ein betrunkener PKW-Fahrer leistete am Freitagnachmittag, 28.11.2025, bei der Polizei-Kontrolle Widerstand. Er besaß keinen Führerschein. Ein Polizist, der privat gegen 16:05 Uhr die Detmolder Straße in Richtung stadtauswärts befuhr, bemerkte die Schlangenlinienfahrt eines vor ihm fahrenden Opel. Er benachrichtigte telefonisch die Kollegen, folgte dem Opel weiter und gab ...

    mehr
  • 01.12.2025 – 11:11

    POL-BI: Wiederholt ohne Fahrerlaubnis gefahren - Auto abgenommen

    Bielefeld (ots) - MK - Bielefeld - Heepen - Polizisten kontrollierten am Freitagnachmittag, 28.11.2025, erneut einen 20-jährigen Bielefelder am Steuer eines Pkw, obwohl er keine Fahrerlaubnis besitzt. Um weitere Straftaten zu verhindern, stellten die Beamten das benutzte Auto mit lettischer Zulassung sicher. Gegen 16:00 Uhr fiel den Polizeibeamten der 20-Jährige ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren