Polizei Bielefeld

POL-BI: Räuber erbeutet Tasche

Bielefeld (ots)

HC/ Bielefeld- Mitte- Ein Unbekannter entriss am Freitag, 28.11.2025, einem Mann an der August-Bebel-Straße die Tasche. Die Polizei sucht Zeugen.

Ein 27-jähriger Bremer stand gegen 22:15 Uhr an der Fußgängerampel der August-Bebel-Straße Ecke Paulusstraße mit Blickrichtung Willy-Brandt-Platz. Er hielt seine schwarze Umhängetasche dabei in der linken Hand. Ein Mann, der hinter dem Bremer stand, riss ihm die Tasche aus der Hand und floh in Richtung Paulusstraße.

Das Opfer beschrieb den Täter als Anfang 20 Jahre alt, 180 cm groß, schlank und mit schwarzen Haaren. Er war dunkel gekleidet, mit einer schwarzen Jacke und Jogginghose.

Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich an das Kriminalkommissariat 13 unter 0521-545-0 zu wenden.

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell