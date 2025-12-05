PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Diepholz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: --- Landkreis - Wachsamkeit schützt - Tipps der Polizeiinspektion Diepholz zum Thema Einbruchdiebstahl ---

Diepholz (ots)

Die Polizeiinspektion Diepholz weist darauf hin, dass es in der dunklen Jahreszeit erfahrungsgemäß vermehrt zu Wohnungs- und Tageswohnungseinbrüchen kommt. Dies ist ein bekanntes Muster, da Täter die früh einsetzende Dämmerung und typische Abwesenheitszeiten der Bewohner nutzen.

Typische Vorgehensweise

Einbrüche erfolgen häufig tagsüber zwischen 10:00 und 18:00 Uhr, wenn viele Menschen bei der Arbeit oder unterwegs sind. Auch die Dämmerungszeit wird genutzt, wenn Häuser unbeleuchtet wirken und dadurch Abwesenheit signalisieren. Täter bevorzugen leicht zugängliche Stellen wie Fenster oder Terrassentüren im Erdgeschoss.

Prävention beginnt im Alltag

Die Polizei betont: Jeder Fall wird ernst genommen, doch der wirksamste Schutz ist die Vorbeugung. Mit einfachen Maßnahmen können Sie Ihr Zuhause sicherer machen: Lichtquellen nutzen: Zeitschaltuhren oder eingeschaltete Lampen vermitteln Anwesenheit. Aufmerksam sein: Achten Sie auf unbekannte Personen oder Fahrzeuge in Ihrer Nachbarschaft. Details notieren: Auffälligkeiten wie Kennzeichen oder Uhrzeiten können hilfreich sein. Polizei informieren: Bei einem unguten Gefühl oder verdächtigen Beobachtungen lieber einmal mehr anrufen. Sorgfältig verschließen: Türen und Fenster immer abschließen - auch bei kurzer Abwesenheit. Nachbarschaft stärken: Sprechen Sie mit Ihrer Nachbarschaft über das Thema und unterstützen Sie sich gegenseitig.

Gemeinsam sicher im Landkreis: Einbrüche sind kein neues Phänomen, sondern treten in der dunklen Jahreszeit regelmäßig auf. Mit wachsamer Nachbarschaft und kleinen Vorkehrungen lässt sich das Risiko deutlich verringern. Die Polizeiinspektion Diepholz setzt weiterhin auf Prävention und bittet alle Bürgerinnen und Bürger um Mithilfe.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Diepholz
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Thomas Gissing
Telefon: 05441 / 971-0 (Durchwahl -104)
Mobil: 0152/09480104
www.pi-dh.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Diepholz, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Diepholz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Diepholz
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Diepholz
Alle Meldungen Alle
  • 05.12.2025 – 07:58

    POL-DH: --- Weyhe - Verkehrsunfall mit drei Verletzten ---

    Diepholz (ots) - Am Donnerstagnachmittag kollidierten bei einem Verkehrsunfall in der Straße Im Mühlengrunde drei Pkw, dabei wurde alle drei Fahrzeugführer verletzt. Die Straße Im Mühlengrunde musste für die Unfallaufnahme längere Zeit voll gesperrt werden. Eine 82-jährige Fahrerin musste verkehrsbedingt abbremsen. Nach ihren Angaben funktionierte die Bremse ihre Pkw aber nicht und sie versuchte auszuweichen. ...

    mehr
  • 04.12.2025 – 14:01

    POL-DH: --- Drentwede - Von Pkw geblendet ---

    Diepholz (ots) - Ein Pedelec-Fahrer ist am Sonntag, 30.11.2025, gegen 16:50 Uhr bei einem Verkehrsunfall leicht verletzt worden. Der Radfahrer ist einem Fahrzeug auf dem Schmolter Weg in Drentwede ausgewichen und dabei gestürzt. Ein unbekannter Pkw-Fahrer war dem Radfahrer, nach seinen Aussagen, mittig auf der Fahrbahn mit eingeschaltetem Fernlicht entgegengekommen. Der Radfahrer kam bei dem Ausweichmanöver zu Fall und ...

    mehr
  • 04.12.2025 – 11:58

    POL-DH: --- Brockum - Einbruch in Wohnhaus ---

    Diepholz (ots) - Am Mittwochvormittag zwischen 10 Uhr und 10.30 Uhr sind Unbekannte in ein Wohnhaus Zur Sette eingebrochen. Der oder die Täter nutzten die kurze Zeit und drangen gewaltsam durch ein Fenster in das Haus ein. Im Haus wurden nahezu alle Räumlichkeiten durchsucht. Vermutlich ohne Diebesgut sind die Einbrecher auch wieder unerkannt verschwunden. Hinweise auf Personen oder Auffälligkeiten nimmt die Polizei ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren