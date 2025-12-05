POL-DH: --- Landkreis - Wachsamkeit schützt - Tipps der Polizeiinspektion Diepholz zum Thema Einbruchdiebstahl

Polizeiinspektion Diepholz

Die Polizeiinspektion Diepholz weist darauf hin, dass es in der dunklen Jahreszeit erfahrungsgemäß vermehrt zu Wohnungs- und Tageswohnungseinbrüchen kommt. Dies ist ein bekanntes Muster, da Täter die früh einsetzende Dämmerung und typische Abwesenheitszeiten der Bewohner nutzen.

Typische Vorgehensweise

Einbrüche erfolgen häufig tagsüber zwischen 10:00 und 18:00 Uhr, wenn viele Menschen bei der Arbeit oder unterwegs sind. Auch die Dämmerungszeit wird genutzt, wenn Häuser unbeleuchtet wirken und dadurch Abwesenheit signalisieren. Täter bevorzugen leicht zugängliche Stellen wie Fenster oder Terrassentüren im Erdgeschoss.

Prävention beginnt im Alltag

Die Polizei betont: Jeder Fall wird ernst genommen, doch der wirksamste Schutz ist die Vorbeugung. Mit einfachen Maßnahmen können Sie Ihr Zuhause sicherer machen: Lichtquellen nutzen: Zeitschaltuhren oder eingeschaltete Lampen vermitteln Anwesenheit. Aufmerksam sein: Achten Sie auf unbekannte Personen oder Fahrzeuge in Ihrer Nachbarschaft. Details notieren: Auffälligkeiten wie Kennzeichen oder Uhrzeiten können hilfreich sein. Polizei informieren: Bei einem unguten Gefühl oder verdächtigen Beobachtungen lieber einmal mehr anrufen. Sorgfältig verschließen: Türen und Fenster immer abschließen - auch bei kurzer Abwesenheit. Nachbarschaft stärken: Sprechen Sie mit Ihrer Nachbarschaft über das Thema und unterstützen Sie sich gegenseitig.

Gemeinsam sicher im Landkreis: Einbrüche sind kein neues Phänomen, sondern treten in der dunklen Jahreszeit regelmäßig auf. Mit wachsamer Nachbarschaft und kleinen Vorkehrungen lässt sich das Risiko deutlich verringern. Die Polizeiinspektion Diepholz setzt weiterhin auf Prävention und bittet alle Bürgerinnen und Bürger um Mithilfe.

