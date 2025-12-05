PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Diepholz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: --- Twistringen, Einbruch in Wohnhaus - Bassum, Kontrolle verloren ---

Diepholz (ots)

Twistringen - Einbruch in Wohnhaus

Am Donnerstagvormittag sind Unbekannte in ein Wohnhaus in der Pappelstraße eingebrochen. Der oder die Täter gelangten durch eine offene Garage in den Garten am Haus. Von dort öffneten sie gewaltsam eine Terrassentür und durchsuchten nahezu alle Räume in dem Haus. Sie entwendeten, nach ersten Informationen, eine Münzsammlung und flüchteten unerkannt. Hinweise nimmt die Polizei Syke, Tel. 04242 / 9690, entgegen.

Bassum - Kontrolle verloren

Eine 25-jährige Pkw-Fahrerin hat am Donnerstagmittag gegen 12.55 Uhr auf der B 51 die Kontrolle über ihr Fahrzeug verloren und ist gegen einen Baum geprallt. Sie wurde dabei leicht verletzt und musste vom Rettungsdienst versorgt werden. Die 25-Jährige befuhr mit ihrem Pkw die B 51 in Richtung Nordwohlde. Als sie nach links in die Straße Stühren abbiegen wollte, verlor sie aus ungeklärter Ursache die Kontrolle und prallte mit dem Pkw gegen einen Baum. Der Pkw war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der Schaden beträgt ca. 10000 Euro.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Diepholz
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Thomas Gissing
Telefon: 05441 / 971-0 (Durchwahl -104)
Mobil: 0152/09480104
www.pi-dh.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Diepholz, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Diepholz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Diepholz
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Diepholz
Alle Meldungen Alle
  • 05.12.2025 – 07:58

    POL-DH: --- Weyhe - Verkehrsunfall mit drei Verletzten ---

    Diepholz (ots) - Am Donnerstagnachmittag kollidierten bei einem Verkehrsunfall in der Straße Im Mühlengrunde drei Pkw, dabei wurde alle drei Fahrzeugführer verletzt. Die Straße Im Mühlengrunde musste für die Unfallaufnahme längere Zeit voll gesperrt werden. Eine 82-jährige Fahrerin musste verkehrsbedingt abbremsen. Nach ihren Angaben funktionierte die Bremse ihre Pkw aber nicht und sie versuchte auszuweichen. ...

    mehr
  • 04.12.2025 – 14:01

    POL-DH: --- Drentwede - Von Pkw geblendet ---

    Diepholz (ots) - Ein Pedelec-Fahrer ist am Sonntag, 30.11.2025, gegen 16:50 Uhr bei einem Verkehrsunfall leicht verletzt worden. Der Radfahrer ist einem Fahrzeug auf dem Schmolter Weg in Drentwede ausgewichen und dabei gestürzt. Ein unbekannter Pkw-Fahrer war dem Radfahrer, nach seinen Aussagen, mittig auf der Fahrbahn mit eingeschaltetem Fernlicht entgegengekommen. Der Radfahrer kam bei dem Ausweichmanöver zu Fall und ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren