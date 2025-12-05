Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: --- Twistringen, Einbruch in Wohnhaus - Bassum, Kontrolle verloren ---

Diepholz (ots)

Twistringen - Einbruch in Wohnhaus

Am Donnerstagvormittag sind Unbekannte in ein Wohnhaus in der Pappelstraße eingebrochen. Der oder die Täter gelangten durch eine offene Garage in den Garten am Haus. Von dort öffneten sie gewaltsam eine Terrassentür und durchsuchten nahezu alle Räume in dem Haus. Sie entwendeten, nach ersten Informationen, eine Münzsammlung und flüchteten unerkannt. Hinweise nimmt die Polizei Syke, Tel. 04242 / 9690, entgegen.

Bassum - Kontrolle verloren

Eine 25-jährige Pkw-Fahrerin hat am Donnerstagmittag gegen 12.55 Uhr auf der B 51 die Kontrolle über ihr Fahrzeug verloren und ist gegen einen Baum geprallt. Sie wurde dabei leicht verletzt und musste vom Rettungsdienst versorgt werden. Die 25-Jährige befuhr mit ihrem Pkw die B 51 in Richtung Nordwohlde. Als sie nach links in die Straße Stühren abbiegen wollte, verlor sie aus ungeklärter Ursache die Kontrolle und prallte mit dem Pkw gegen einen Baum. Der Pkw war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der Schaden beträgt ca. 10000 Euro.

