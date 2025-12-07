Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: POL-DH: Pressemeldung der Polizeiinspektion Diepholz vom 07.12.2025

Diepholz (ots)

Weyhe - Aufbruch eines Zigarettenautomaten

Zwischen dem 05.12.2025, 19:00 Uhr und dem 06.12.2025, 09:15 Uhr, hebelten unbekannte Täter einen Zigarettenautomaten in der Straße Am Bahndamm in Weyhe auf. Aus diesem wurde eine bislang unbekannte Menge an Zigaretten und Bargeld entwendet. Hinweise hierzu nimmt die Polizei Weyhe unter der Telefonnummer 0421-80660 entgegen.

Hüde - Sachbeschädigung an Kraftfahrzeug

Zwischen dem 05.12.2025, 21:30 Uhr und dem 06.12.2025, 10:00 Uhr, beschädigten unbekannte Täter eine Pkw-Heckscheibe auf einem Campingplatz am Molenweg in Hüde. Zeugen werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Diepholz in Verbindung zu setzen.

Diepholz - Verkehrsunfallflucht

Am 06.12.2025, gegen 18:00 Uhr, kam es zu einem Verkehrsunfall auf dem Parkplatz des Lidl-Verbrauchermarktes, Carl-Schwarze-Straße 1. Der Führer eines Sattelzugs touchierte einen Mülleimer sowie zwei auf dem Parkplatz befindliche Schilder des Verbrauchermarktes. An diesen entstand Sachschaden. Zeugen werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Diepholz in Verbindung zu setzen.

