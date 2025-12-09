PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: --- Drebber, Diebstahl von Stromkabel - Syke, Boot samt Anhänger entwendet - Stuhr, Kleintransporter entwendet ---

Diepholz (ots)

Drebber - Diebstahl von Stromkabel

Unbekannte Diebe haben in der Nacht von Sonntag auf Montag in Drebber ca. zweihundert Meter Starkstromkabel entwendet. In der Zeit zwischen 19 Uhr und 07 Uhr wurde das Kabel vom Dorfplatz in der Dorfstraße entwendet. Da das Kabel ein Gewicht von ca. 600 kg hat, war für den Abtransport ein Fahrzeug oder ähnliches nötig und könnte aufgefallen sein. Der Schaden beträgt ca. 10000 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Barnstorf, Tel. 05442 / 804770, entgegen.

Syke - Diebstahl eines Bootes samt Anhänger

In der Zeit von Freitag bis Montag haben Unbekannte in Syke ein Boot samt Anhänger entwendet. Das Boot samt Außenbordmotor war auf einem Anhänger (Kennzeichen VER - B ...) auf dem rückwärtigen Betriebsgelände in der Boschstraße abgestellt. Der Schaden beträgt ca. 25000 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Syke, Tel. 04242 / 9690, entgegen.

Stuhr - Kleintransporter entwendet

Vom Gelände eines Autohandels in der Bremer Straße haben Unbekannte in der Nacht zu Montag einen Kleintransporter entwendet. Das Fahrzeug wurde aufgebrochen, ohne Schlüssel und ohne Kennzeichen entwendet. Der Schaden beträgt ca. 13000 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Weyhe, Tel. 0421 / 80660, entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Diepholz
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Thomas Gissing
Telefon: 05441 / 971-0 (Durchwahl -104)
Mobil: 0152/09480104
www.pi-dh.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Diepholz, übermittelt durch news aktuell

