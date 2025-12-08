Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: --- Affinghausen - Fahrer schwer verletzt ---

Diepholz (ots)

In der Nacht zu Sonntag gegen 02.15 Uhr ist ein 24-jähriger Pkw-Fahrer bei einem Verkehrsunfall schwer verletzt worden. Der 24-Jährige befuhr mit seinem Pkw die Sulinger Straße (L 202) in Richtung Sulingen. Aus noch nicht geklärter Ursache verlor er die Kontrolle über das Fahrzeug, geriet nach rechts von der Straße ab und prollte frontal gegen einen Baum. Der Fahrer erlitt schwere Verletzungen. Ein Notarzt und der Rettungsdienst versorgten den Schwerverletzten und brachten ihn anschließend ins Krankenhaus. Da der 24-Jährige augenscheinlich unter Alkoholeinfluss stand, wurde eine Blutprobe entnommen. Die Polizei beschlagnahmte auch den Führerschein des 24-Jährigen. Der Pkw war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der gesamte Schaden beträgt ca. 9000 Euro.

