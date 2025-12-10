Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: --- Syke - Fußgängerin schwer verletzt ---

Diepholz (ots)

In Syke ist am Dienstagmittag gegen 13.45 Uhr eine 28-jährige Fußgängerin bei einem Verkehrsunfall schwer verletzt worden. Die Fußgängerin ging an der Straße Mittelweg in Richtung Gesseler Straße. An der Einmündung In der Wisch bog eine 30-jährige Fahrerin mit ihrem Pkw vom Mittelweg ab und übersah die Fußgängerin. Durch den Aufprall wurde die Fußgängerin schwer verletzt. Nach sie vom Rettungsdienst am Unfallort versorgte war, wurde sie in ein Krankenhaus gebracht.

