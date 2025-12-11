PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: --- Syke - Radfahrer schwer verletzt ---

Diepholz (ots)

Ein 75-jähriger Radfahrer ist am Mittwochabend bei einem Verkehrsunfall in Wachendorf schwer verletzt worden. Der 75-Jährige befuhr gegen 19.00 Uhr die Wachendorfer Straße und stürzte aus noch ungeklärter Ursache und ohne Beteiligung eines anderen Fahrzeugs oder Fußgänger. Bei dem Sturz erlitt der Senior schwere Kopfverletzungen. Der Rettungsdienst versorgte den 75-Jährigen zunächst und brachte ihn anschließend mit schwersten Verletzungen in ein Krankenhaus.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Diepholz
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Thomas Gissing
Telefon: 05441 / 971-0 (Durchwahl -104)
Mobil: 0152/09480104
www.pi-dh.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Diepholz, übermittelt durch news aktuell

Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Diepholz
