POL-DH: --- Syke - Radfahrer schwer verletzt

Diepholz (ots) - In Syke ist am Dienstagmittag gegen 13.45 Uhr eine 28-jährige Fußgängerin bei einem Verkehrsunfall schwer verletzt worden. Die Fußgängerin ging an der Straße Mittelweg in Richtung Gesseler Straße. An der Einmündung In der Wisch bog eine 30-jährige Fahrerin mit ihrem Pkw vom Mittelweg ab und übersah die Fußgängerin. Durch den Aufprall wurde die Fußgängerin schwer verletzt. Nach sie vom ...

mehr