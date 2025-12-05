POL-PDLD: Bellheim - Karatestellung endet in Polizeigewahrsam
Bellheim (ots)
Gestern Abend alarmierten besorgte Passanten aufgrund einer sich aggressiv verhaltenden Person die Polizei. In der Fortmühlstraße konnte der 56-Jährige angetroffen werden. Auch gegenüber den Einsatzkräften verhielt er sich hoch aggressiv und kam einem ausgesprochenen Platzverweis nicht nach. Stattdessen nahm er eine "Karatestellung" ein, weshalb er letztlich in Gewahrsam genommen werden musste.
