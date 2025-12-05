PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-PDLD: Bellheim - Karatestellung endet in Polizeigewahrsam

Bellheim (ots)

Gestern Abend alarmierten besorgte Passanten aufgrund einer sich aggressiv verhaltenden Person die Polizei. In der Fortmühlstraße konnte der 56-Jährige angetroffen werden. Auch gegenüber den Einsatzkräften verhielt er sich hoch aggressiv und kam einem ausgesprochenen Platzverweis nicht nach. Stattdessen nahm er eine "Karatestellung" ein, weshalb er letztlich in Gewahrsam genommen werden musste.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Landau
Polizeiinspektion Germersheim
Telefon: 07274/958-1602
https://s.rlp.de/XJAmi

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell

