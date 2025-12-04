Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Rülzheim - Unfall zwischen PKW und Fußgänger

Rülzheim (ots)

Am 03.12.2025 ereignete sich gegen 17 Uhr auf der Rheinzaberner Straße in Rülzheim ein Verkehrsunfall zwischen einer 54-jährigen Autofahrerin und einem 78-jährigen Fußgänger. Nach derzeitigem Ermittlungsstand wollte der Fußgänger die Fahrbahn überqueren und wurde dabei von der Autofahrerin erfasst. Durch die Kollision wurde er schwer verletzt und kam zur weiteren medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus. Zur weiteren Klärung des Unfallhergangs wurde ein Gutachter beauftragt.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell