POL-PDLD: St.Martin - Einbruch in Wohnhaus
St.Martin (ots)
Im Waasenweg sind gestern (03.12.2025) Unbekannte im Zeitraum zwischen 14 Uhr und 20 Uhr über ein aufgehebeltes Fenster in ein Anwesen eingestiegen. Anschließend wurden alle Schränke nach Wertgegenständen durchsucht. Was genau entwendet wurde, ist derzeit Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen. Zeugen, die verdächtige Personen festgestellt haben oder sonstige Hinweise zu dem Einbruch liefern können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06323 9550 bei der Polizei Edenkoben oder unter 06341 2870 bei der Kriminalpolizei Landau zu melden.
Rückfragen bitte an:
Polizeiinspektion Edenkoben
Michael Baron
Telefon: 06323 9550
www.polizei.rlp.de/pd.landau
Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der
Quelle zur Veröffentlichung frei.
Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell