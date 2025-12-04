Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: St.Martin - Einbruch in Wohnhaus

St.Martin

Im Waasenweg sind gestern (03.12.2025) Unbekannte im Zeitraum zwischen 14 Uhr und 20 Uhr über ein aufgehebeltes Fenster in ein Anwesen eingestiegen. Anschließend wurden alle Schränke nach Wertgegenständen durchsucht. Was genau entwendet wurde, ist derzeit Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen. Zeugen, die verdächtige Personen festgestellt haben oder sonstige Hinweise zu dem Einbruch liefern können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06323 9550 bei der Polizei Edenkoben oder unter 06341 2870 bei der Kriminalpolizei Landau zu melden.

