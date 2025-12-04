POL-PDLD: Bellheim - Betrunken auf dem Fahrrad

Walsheim/L516 (ots) - Am 03.12.2025 wollte gegen 07:48 Uhr ein 57-jähriger PKW-Fahrer die L516 in Richtung Edesheim von Walsheim kommend befahren. An der dortigen Einmündung übersah er beim Abbiegen nach links einen anderen PKW-Fahrer, welcher seinerseits die L516 in Fahrtrichtung Landau befuhr. Bei der anschließenden Kollision wurde der Unfallgegner leicht verletzt. Sein PKW war nicht mehr fahrbereit und musste ...

