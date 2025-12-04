POL-PDLD: Bellheim - Betrunken auf dem Fahrrad
Bellheim (ots)
Gestern Mittag wurde eine 43-jährige Fahrradfahrerin in der Schulstraße in Bellheim kontrolliert. Die Beamten stellten schnell fest, dass die Frau offenbar stark alkoholisiert ist. Ein durchgeführter Atemalkoholtest bestätigte dies mit einem Wert von 2,34 Promille. Ihr wurde eine Blutprobe entnommen und ein entsprechendes Strafverfahren eingeleitet.
