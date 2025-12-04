PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Bellheim - Betrunken auf dem Fahrrad

Bellheim (ots)

Gestern Mittag wurde eine 43-jährige Fahrradfahrerin in der Schulstraße in Bellheim kontrolliert. Die Beamten stellten schnell fest, dass die Frau offenbar stark alkoholisiert ist. Ein durchgeführter Atemalkoholtest bestätigte dies mit einem Wert von 2,34 Promille. Ihr wurde eine Blutprobe entnommen und ein entsprechendes Strafverfahren eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Landau
Polizeiinspektion Germersheim
Telefon: 07274/958-0
https://s.rlp.de/XJAmi

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell

