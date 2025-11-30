Freiwillige Feuerwehr Lehrte

FW Lehrte: Stadtfeuerwehr Lehrte wünscht eine besinnliche und sichere Adventszeit

Die Advents- und Weihnachtszeit ist eine Zeit der Vorfreude, Besinnlichkeit, Harmonie und Ruhe. Es ist aber auch eine Zeit, in der durch Wachskerzen und Adventskränzen die Brandgefahr in den Haushalten stark steigt. Die Stadtfeuerwehr Lehrte möchte daher mit ein paar Tipps zum sicheren Umgang mit Wachskerzen auf Kränzen, Gestecken oder Weihnachtsbäumen dafür sorgen, dass die Advents- und Weihnachtszeit für die Bürgerinnen und Bürger auch ruhig und friedlich bleibt. Beim Aufstellen des Weihnachtsbaums, dem Adventskranz oder des Gesteckes sollte ein kippsicherer Standort auf einer feuerfesten Unterlage gewählt werden. Unerlässlich ist hierbei auch ein ausreichender Sicherheitsabstand zu anderen, brennbaren Einrichtungsgegenständen wie z.B. den Vorhängen, Kissen oder Möbeln. Ein Raum, in dem sich brennende Kerzen befinden, sollte nie unbeaufsichtigt bleiben. Zudem ist auf Kinder und Haustiere ein besonderes Augenmerk zu richten, auch sie sollten nie allein mit brennenden Kerzen in einem Zimmer bleiben. Die Zweige von den Gestecken und Bäume werden mit der Zeit trocken, da diese leicht entzündlich sind und sehr schnell verbrennen, sollte durch regelmäßige Wassergabe bzw. durch besprühen mit einem Blumensprüher dem Austrocknen vorgebeugt werden. Beim Verwenden von elektrischen Kerzen oder Lichterketten ist unbedingt darauf zu achten, dass diese mit dem VDE-Zeichen versehen sind. Vor dem Anzünden von Wachskerzen ist es sinnvoll, eine Löschmöglichkeit griffbereit zu halten. Dies kann ein Eimer mit Wasser sein, eine volle Gießkanne, eine Löschdecke oder ein Feuer-Löschspray. Ein eigenständiger Löschversuch sollte jedoch nur dann unternommen werden, wenn man sich selbst nicht in Gefahr begibt! Wenn es zu einem Brand kommt und dieser nicht beim allerersten Versuch gelöscht werden kann, ist der Raum sofort zu verlassen, die Tür zu schließen und die Feuerwehr über den Notruf 112 zu alarmieren. Im Anschluss sollten die Angehörigen und Mitbewohner gewarnt und das Haus verlassen werden. Bei Mehrfamilienhäusern mit einem Fahrstuhl sollte dieser im Brandfall nie genutzt werden, er könnte im schlimmsten Fall zu einer tödlichen Falle werden. Beim Eintreffen der Feuerwehr sollte man sich den Einsatzkräften als Betroffener zu erkennen geben und diesen auch den Schlüssel für den Zugang zum Haus und der Wohnung aushändigen. In der Hoffnung, möglichst zu keinem "weihnachtlichen" Einsatz ausrücken zu müssen, wünscht die Stadtfeuerwehr Lehrte allen Bürgerinnen und Bürgern eine besinnliche und sichere Advents- und Weihnachtszeit.

