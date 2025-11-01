Freiwillige Feuerwehr Lehrte

FW Lehrte: 5 Verletzte bei Verkehrsunfall auf der L413 bei Sievershausen

Lehrte (ots)

Am heutigen Samstag, 01.11.2025, wurden um 14:10 Uhr die Feuerwehren aus Sievershausen und Hämelerwald auf die L413 - Kleengarten bei Sievershausen zu einem Verkehrsunfall mit einer eingeklemmten Person gerufen.

Eine erste Lageerkundung ergab, dass in einer leichten Kurve ein VW und ein Audi frontal miteinander kollidiert waren. In beiden Fahrzeugen waren die Insassen verletzt und zwei Personen zudem in ihren PKW eingeschlossen. Von der Feuerwehr wurde daraufhin die Patientenbetreuung übernommen, der Brandschutz sichergestellt und auslaufende Betriebsstoffe abgebunden. Um die eingeschlossenen Fahrer der PKW schonend aus ihren Fahrzeugen befreien zu können, musste von den Einsatzkräften hydraulisches Rettungsgerät eingesetzt werden. Bereits um 14:38 Uhr konnte die Rückmeldung gegeben werden, dass die technische Rettung abgeschlossen ist und die beiden schwerverletzten Personen an den Rettungsdienst übergeben werden konnten. Im Anschluss wurde bei den Fahrzeugen noch das Batteriemanagement durchgeführt und die Einsatzstelle der Polizei übergeben, welche die Ermittlungen zu der Unfallursache aufgenommen haben. Insgesamt wurden 5 verletzte Personen gesichtet, davon zwei Schwerverletzte und 3 Mittelschwerverletzte, die alle in umliegende Krankenhäuser transportiert wurden. Über die Höhe des entstandenen Sachschadens kann keine Angabe gemacht werden.

Im Einsatz waren die Feuerwehren aus Sievershausen und Hämelerwald mit 38 Einsatzkräften und 5 Fahrzeugen, der Feuerwehrpressesprecher, der Rettungsdienst mit 5 Rettungswagen, einem Notarzt sowie dem Rettungshubschrauber und die Polizei.

