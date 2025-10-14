Freiwillige Feuerwehr Lehrte

FW Lehrte: Müllwagen brennt auf der B443 zwischen Lehrte und Sehnde

Am heutigen Dienstagmorgen sind um 8:06 Uhr die Feuerwehren aus Aligse, Lehrte und Steinwedel sowie das TLF3000 aus Ahlten zu einem brennenden Müllwagen auf die B443 alarmiert worden. Dort hatte der Fahrer des Fahrzeuges beim Fahren Rauch im hinteren, rechten Bereich bemerkt, sein Müllfahrzeug gestoppt und die Feuerwehr gerufen.

Beim Eintreffen der ersten Kräfte vor Ort konnte eine Rauchentwicklung und kleine Flammen an der hinteren Bremsanlage festgestellt werden. Ein sofort unter Atemschutz vorgehender Trupp konnte mit einem C-Rohr die Flammen schnell löschen, so dass eine Ausbreitung des Feuers auf den Müllwagen verhindert werden konnte. Im Anschluss wurde die Bremsanlage mit Wasser so lange gekühlt, bis über die eingesetzte Wärmebildkamera eine normale Temperatur festgestellt werden konnte. Im Anschluss wurde die Einsatzstelle der Polizei übergeben. Verletzt wurde bei diesem Einsatz niemand, über die Höhe des entstandenen Sachschadens kann keine Angabe gemacht werden. Die B443 zwischen Lehrte und Sehnde musste während des Einsatzes kurzfristig voll gesperrt werden.

Vor Ort waren die Feuerwehren aus Ahlten, Aligse und Lehrte mit 6 Fahrzeugen und 29 Einsatzkräften, der Feuerwehrpressesprecher und die Polizei.

