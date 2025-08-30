Freiwillige Feuerwehr Lehrte

FW Lehrte: Brennender Backofen brannte nicht

Lehrte (ots)

Am heutigen Samstag wurde die Ortsfeuerwehr Lehrte um 11:50 Uhr zu einem Feuer in die Ahltener Straße in Lehrte alarmiert. Gemeldet war ein brennender Backofen in einer Wohnung im 2. Obergeschoss in einem Mehrfamilienhaus.

Bereits kurz nach dem Eintreffen des Einsatzleitdienstes an der Ahltender Straße stellte sich die Situation so da, dass eine Bewohnerin des Mehrfamilienhauses sich trotz eingeschalteten Herds versehentlich ausgeschlossen hatte, von einem brennenden Backofen war keine Rede mehr. Da weder Feuer noch Rauch erkennbar waren, wurde versucht sich über eine Steckleiter einen Überblick über die Situation in der Wohnung im 2. Obergeschoss zu verschaffen. Parallel dazu wurden Maßnahmen zum Öffnen der Wohnungstür eingeleitet. Vorsorglich wurde ebenfalls die Drehleiter im Hof des Hauses in Stellung gebracht, um bei einer Lageänderung von dort sofort weitere Maßnahmen ergreifen zu können. Nachdem die Wohnungstür geöffnet werden konnte, stellte sich heraus, dass in der Küche ein Topf auf dem eingeschalteten Herd stand und die Wohnung nur leicht von Wasserdampf verraucht war. Die Einsatzkräfte nahmen den Topf vom Herd, belüfteten anschließend die Wohnung und konnten diese anschließend wieder an die Bewohner übergeben. Während des Einsatzes musste die Ahltener Straße zwischen der Köthenwaldstraße und dem Westring kurzeitig voll gesperrt werden. Verletzt wurde bei dem Einsatz niemand.

Im Einsatz war die Ortsfeuerwehr Lehrte mit 13 Einsatzkräften und drei Fahrzeugen, der Feuerwehrpressesprecher und der Rettungsdienst.

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr Lehrte, übermittelt durch news aktuell