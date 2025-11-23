Freiwillige Feuerwehr Lehrte

FW Lehrte: Feuer in Kleingartenkolonie

Lehrte (ots)

Am heutigen Sonntagabend, 23.11.2025, wurde die Ortsfeuerwehr Lehrte gegen 18:55 Uhr zu einem Feuer in die Kleingartenkolonie Dornröschen e.V. in die Tiefe Strasse in Lehrte alarmiert. Anrufer hatten eine brennende Laube mit sichtbaren Flammen gemeldet.

Bereits auf der Anfahrt zur Einsatzstelle konnten die ersten Kräfte hellen Flammenschein in der Gartenkolonie erkennen. Vor Ort stellte sich die Lage dann jedoch nicht als Laubenbrand heraus, sondern in einer Kleingartenparzelle brannten mehrere Nadelbäume, die als Hecke am vorderen Zaunbereich gepflanzt waren. Ein Trupp unter schwerem Atemschutz konnte mit einem C-Rohr ein Ausbreiten des Brandes auf die Gartenlaube sowie die benachbarten Parzellen verhindern und das Feuer schließlich löschen. Um an der Einsatzstelle genügend Löschwasser zur Verfügung zu haben, musste eine rund 350 Meter lange Schlauchleitung verlegt werden. Zum entstandenen Sachschaden sowie zur Brandursache können keine Angaben gemacht werde, die Polizei hat die Ermittlung aufgenommen. Verletzt wurde bei diesem Einsatz niemand.

Im Einsatz war die Ortsfeuerwehr Lehrte mit 35 Einsatzkräften und 5 Fahrzeugen, der Feuerwehrpressesprecher, der Rettungsdienst und die Polizei.

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr Lehrte, übermittelt durch news aktuell