Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Verkehrsunfall auf der Relaisstraße, PM 2

Mannheim (ots)

Wie bereits berichtet, kam es heute Morgen gegen 05:30 Uhr auf der Relaisstraße zu einem Unfall, bei dem zwei Pkw beschädigt wurden (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/14915/6181814).

Ersten Unfallermittlungen zufolge befuhr eine 22-jährige Mini-One-Fahrerin die Wieblinger Straße. Als die 22-Jährige an der Einmündung zur Relaisstraße in diese einfahren wollte, übersah sie einen 23-jährigen Autofahrer, der die Relaisstraße befuhr und kollidierte mit diesem. Das Auto der 22-Jährigen wurde hierbei im Bereich der hinteren linken Beifahrerseite getroffen und drehte sich daraufhin um 180 Grad. Das Auto des 23-Jährigen wurde im Frontbereich beschädigt und kam folglich nach rechts von der Fahrbahn ab, wodurch er mit einem Laternenmast und zwei Sicherheitspollern kollidierte. Glücklicherweise wurde niemand verletzt. Aufgrund der durch den Unfall blockierten Straßenbahnschienen kam es zu Einschränkungen des Schienenverkehrs. Dieser konnte um 06:35 Uhr wieder freigegeben werden. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Hiernach konnte die Fahrbahn gegen 07:20 Uhr wieder vollständig für den Verkehr freigegeben werden. Der Gesamtschaden wird auf etwa 25.000 Euro geschätzt.

