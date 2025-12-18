PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Mannheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Verkehrsunfall auf der Relaisstraße, PM 2

Mannheim (ots)

Wie bereits berichtet, kam es heute Morgen gegen 05:30 Uhr auf der Relaisstraße zu einem Unfall, bei dem zwei Pkw beschädigt wurden (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/14915/6181814).

Ersten Unfallermittlungen zufolge befuhr eine 22-jährige Mini-One-Fahrerin die Wieblinger Straße. Als die 22-Jährige an der Einmündung zur Relaisstraße in diese einfahren wollte, übersah sie einen 23-jährigen Autofahrer, der die Relaisstraße befuhr und kollidierte mit diesem. Das Auto der 22-Jährigen wurde hierbei im Bereich der hinteren linken Beifahrerseite getroffen und drehte sich daraufhin um 180 Grad. Das Auto des 23-Jährigen wurde im Frontbereich beschädigt und kam folglich nach rechts von der Fahrbahn ab, wodurch er mit einem Laternenmast und zwei Sicherheitspollern kollidierte. Glücklicherweise wurde niemand verletzt. Aufgrund der durch den Unfall blockierten Straßenbahnschienen kam es zu Einschränkungen des Schienenverkehrs. Dieser konnte um 06:35 Uhr wieder freigegeben werden. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Hiernach konnte die Fahrbahn gegen 07:20 Uhr wieder vollständig für den Verkehr freigegeben werden. Der Gesamtschaden wird auf etwa 25.000 Euro geschätzt.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Sarah Winterkorn
Telefon: 0621 174-1111
E-Mail: mannheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Mannheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Mannheim
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Mannheim
Alle Meldungen Alle
  • 18.12.2025 – 10:14

    POL-MA: Dossenheim/Rhein-Neckar-Kreis: Nach Unfall Einsatz von Rettungsdiensten, PM 2

    Rhein-Neckar-Kreis (ots) - Wie bereits berichtet (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/14915/6181776) ereignete sich am Mittwochabend gegen 18:50 Uhr ein Unfall auf der L 531. Ein 61-jähriger VW-Fahrer war mit seinen beiden weiblichen Insassen auf der Landstraße zunächst in Richtung Schwabenheimer Straße ...

    mehr
  • 18.12.2025 – 06:05

    POL-MA: Mannheim: Verkehrsunfall auf der Relaisstraße, PM 1

    Mannheim (ots) - Derzeit sind Einsatzkräfte von Polizei und Rettungsdienst bei einem schweren Verkehrsunfall in der Relaisstraße im Einsatz. Nach ersten Erkenntnissen sind dort zwei PKWs frontal kollidiert. Über eventuell verletzte Personen liegen noch keine validen Informationen vor. Der Straßenbahnverkehr ist aufgrund der Unfallaufnahme blockiert. Es wird nachberichtet. Rückfragen bitte an: Polizeipräsidium ...

    mehr
  • 18.12.2025 – 03:27

    POL-MA: Mannheim: Dachstuhlbrand in der Stollberger Straße, PM 1

    Mannheim (ots) - Aktuell kommt es aufgrund eines Dachstuhlbrandes in der Stollberger Straße zum Einsatz von Polizei und Rettungskräften. Nähere Informationen liegen derzeig noch nicht vor. Verkehrsteilnehmer werden gebeten, die Örtlichkeit weiträumig zu umfahren. Es wird nachberichtet. Rückfragen bitte an: Polizeipräsidium Mannheim Führungs- und Lagezentrum Yvonne Schäfer Telefon: 0621 174-1111 E-Mail: ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren