Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Einbruch in Wohnhaus - Zeugenaufruf

Mannheim (ots)

Am Mittwoch wurde im Zeitraum zwischen 10:00 Uhr und 20:30 Uhr in eine Doppelhaushälfte im Mannheimer Stadtteil Rheinau eingebrochen.

Bisherigen Ermittlungen zufolge brach eine bislang unbekannte Täterschaft zunächst eine Tür des Wintergartens und im Anschluss eine weitere Tür des Wohnhauses in der Marco-Polo-Straße mit einem nicht näher bekannten Gegenstand auf. Durch das gewaltsame Aufhebeln der beiden Türen wurden diese beschädigt. Die Summe des Sachschadens ist noch unklar.

Es wurde in sämtlichen Räumen nach Wertgegenständen gesucht. Ob etwas entwendet wurde, ist Gegenstand der weiteren Ermittlungen, die von dem Fachdezernat für Eigentumsdelikte der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg übernommen wurden.

Personen, die Verdächtiges wahrgenommen haben und sachdienliche Hinweise zu der Tat mitteilen können, werden gebeten, sich beim kriminalpolizeilichen Hinweistelefon unter der Telefonnummer 0621 174-4444 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Celina-Marie Petersen
Telefon: 0621 174-1111
E-Mail: mannheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell

