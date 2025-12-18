Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Wiesloch/Rhein-Neckar-Kreis: 15-Jähriger von unbekannter Personengruppe angegriffen - Zeugenaufruf

Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am Sonntag, in der Zeit zwischen 14 Uhr und 15 Uhr, lockte eine 5-köpfige Personengruppe einen 15-Jährigen unter einem Vorwand von der Bushaltestelle am Bahnhof Wiesloch/Walldorf in die Unterführung des Parkhauses in der Staatsbahnhofstraße. Dort schlugen zwei der Unbekannten aus der Gruppe heraus plötzlich auf den 15-Jährigen ein. Nach weiteren Beleidigungen in Richtung des Jugendlichen stieg die Gruppe in einen Bus und fuhr in unbekannte Richtung davon. Die Täter werden als 16-18-Jährige mit südländischem/westasiatischem Erscheinungsbild und schwarzen Haaren beschrieben.

Zeugen, die das Geschehen beobachten konnten und Hinweise zu den Tätern geben können, werden gebeten, sich beim kriminalpolizeilichen Hinweistelefon, Tel.: 0621/174-4444, zu melden.

