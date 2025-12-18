PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-MA: Heidelberg: Unbekannter verursacht Unfall und flüchtet; Radfahrerin verletzt - Zeugenaufruf

Heidelberg (ots)

Am Mittwochmorgen um 07:15 Uhr befuhr eine 31-jährige Radfahrerin die Bergheimer Straße in Fahrtrichtung Bismarckplatz. Ein nachfolgender bislang unbekannter Autofahrer/eine Autofahrerin, überholte die Frau und hielt dabei nicht ausreichend Abstand ein, weshalb die 31-Jährige nach rechts ausweichen musste. Dabei fuhr sie auf den abgesenkten Bordstein und kam zu Fall. Durch den Sturz zog sie sich leichte Verletzungen in Form von mehreren Prellungen und Schürfwunden zu. Der oder die Unbekannte entfernte sich von der Unfallstelle.

Bei dem unbekannten Fahrzeug soll es sich um einen weißen Kastenwagen, ähnlich einem Sprinter, gehandelt haben.

Der Verkehrsdienst Heidelberg hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die das Unfallgeschehen beobachten konnten oder Hinweise auf den/die Fahrer/in und das Fahrzeug geben können, sich unter der Tel.: 0621/174-4111 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Sarah Winterkorn
Telefon: 0621 174-1111
E-Mail: mannheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

