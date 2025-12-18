Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Waibstadt/Rhein-Neckar-Kreis: Auto kommt von Fahrbahn ab und überschlägt sich

Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am Donnerstagvormittag gegen 8:45 Uhr kam ein 30-jähriger Autofahrer von der Waibstadter Straße ab und überschlug sich. Der Mann war zwischen Waibstadt und Epfenbach unterwegs, als er aus noch ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn abkam. Hierdurch verlor der 30-Jährige die Kontrolle über das Fahrzeug, überschlug sich und kam neben der Fahrbahn in einem Acker zum Liegen. Der Mann konnte das Fahrzeug selbstständig verlassen und verletzte sich glücklicherweise nur leicht. Weitere Personen befanden sich nicht im Auto. Ein Abschleppunternehmen musste das Fahrzeug schließlich bergen. Während der Unfallaufnahme kam es zu geringen Verkehrsbeeinträchtigungen. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist noch nicht geklärt.

