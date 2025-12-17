Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Nach Verkehrsunfall mit drei Toten: Polizei sucht weiterhin Zeugen; Einbruch in Wohnhaus: Bargeld gestohlen; Zeugensuche nach Kollision zwischen Auto und E-Scooter; und mehr

Stadt und Kreis Offenbach (ots)

1. Nach Verkehrsunfall mit drei Toten: Polizei sucht weiterhin Zeugen - Offenbach

(lei) Nach dem schweren Verkehrsunfall mit drei tödlich verletzten Personen auf der Mühlheimer Straße am Sonntag, 30. November (wir berichteten mehrfach), dauern die umfangreichen Ermittlungen der Polizei weiterhin an. Zur weiteren Aufklärung des genauen Unfallhergangs wenden sich die Beamten erneut an die Bevölkerung und bitten um Mithilfe.

Insbesondere suchen die Ermittler nach Personen, die Beobachtungen zum Fahrverhalten und zur Fahrweise der beteiligten Fahrzeuge unmittelbar vor dem Zusammenstoß machen können. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 069 8098-5100 bei der Polizei zu melden.

2. Einbruch in Wohnhaus: Bargeld gestohlen - Obertshausen

(me) Langfinger machten sich den Umstand zu Nutze, dass die Bewohner eines Wohnhauses in der Karlsbader Straße (20er-Hausnummern) für etwa zwei Tage nicht zu Hause waren. In der Zeit zwischen Sonntag, 19 Uhr und Dienstag, 20.15 Uhr, hebelten die Gauner ein Fenster im Erdgeschoss des Einfamilienhauses auf und gelangten so in das Einfamilienhaus. Hiernach durchsuchten sie die Zimmer nach Wertgegenständen und wurden dabei offenbar auch fündig. Mit ihrer Beute, bei der es sich um Bargeld im Wert von etwa 3.000 Euro handeln soll, verschwanden die Diebe wieder auf dem gleichen Weg wie sie zuvor hineingekommen waren. Zeugen, die etwas Verdächtiges beobachtet haben, wenden sich über die Hotline 069 8098-1234 an die Kripo.

3. Verursacher flüchtete nach Auffahrunfall: Wer hat etwas gesehen? - Neu-Isenburg

(me) Im Zeitraum von etwa einer Stunde fuhr ein bislang unbekannter Autofahrer gegen das Heck eines abgestellten Wagens in der Kirchstraße (einstellige Hausnummern). Durch den Zusammenstoß wurde der Smart zudem gegen den Pfosten einer Häuserwand gedrückt und dadurch auch an der Front beschädigt. Der Umstand des Parkremplers scherte den Verursacher offenbar nicht, da dieser sich, ohne den Unfall zu melden, von der Unfallörtlichkeit entfernte. Die Kollision ereignete sich am Dienstag, in der Zeit zwischen 13 Uhr und 14 Uhr. Hinweise nimmt die Polizei aus Neu-Isenburg unter der Telefonnummer 06102 2902-0 entgegen.

4. Wohnung aufgebrochen und durchsucht - Dreieich

(me) Unbekannte brachen am Dienstag, in der Zeit zwischen 16 Uhr und 20.30 Uhr, in die Erdgeschosswohnung eines Mehrfamilienhauses in der Straße "Am Schlagsbach" (10er-Hausnummern) ein. Offensichtlich über die gewaltsam geöffnete Terrassentür verschafften sich die Einbrecher Zutritt zum Appartement und durchforsteten dieses nach verwertbarer Beute. Zu dem angerichteten Schaden in Höhe von etwa 300 Euro an der Tür kommen noch der erbeutete Schmuck und das Bargeld im Wert von circa 450 Euro hinzu. Zeugen, die etwas Verdächtiges beobachtet haben, wenden sich bitte an die Kripo aus Offenbach (069 8098-1234).

5. An Eingangstür gescheitert: Polizei sucht nach Zeugen - Rodgau

(me) Einen Schaden von mehr als 1.000 Euro angerichtet, doch mehr gelang ihnen nicht. Zwischen Montag, 18 Uhr und Dienstag, 14.30 Uhr, versuchten sich Unbekannte offenbar gewaltsam Zugang zu einem Mehrfamilienhaus in der Humboldtstraße (einstellige Hausnummern) zu verschaffen und scheiterten bei ihrem Vorhaben. Hinweise zu den unbekannten beinahe Eindringlingen nimmt die Polizeistation in Heusenstamm unter der Telefonnummer 06104 6908-0 entgegen.

6. Zeugensuche nach Kollision zwischen Auto und E-Scooter - Seligenstadt

(me) Die Polizei aus Seligenstadt sucht eine etwa 65-jährige Fahrerin eines mutmaßlich grauen Wagens, welche am Montagmittag auf der Dudenhöfer Straße (30er-Hausnummern) mit einem E-Scooter-Fahrer zusammengestoßen sein soll. Nach den bisherigen Erkenntnissen beabsichtigte ein 14-Jähriger gegen 13.50 Uhr an einem Fußgängerüberweg die Straße zu überqueren und wurde hierbei offenbar übersehen. Durch den Zusammenprall wurde der Teenager leicht verletzt. Die ungefähr 1,70 Meter große Frau mit grauen und schulterlangen Haaren habe ihre Fahrt hiernach unvermittelt fortgesetzt. Zeugen des Unfalls melden sich bitte unter der Rufnummer 06182 8930-0.

7. Wer beschädigte den schwarzen Citroen? Zeugensuche der Polizei - Hainburg

(me) Am Samstag, in der Zeit zwischen 14 Uhr und 16 Uhr, fuhr ein bislang unbekannter Wagenlenker gegen einen geparkten Citroen. Anstatt den Zusammenstoß zu melden, brauste dieser hiernach offenbar einfach davon. Die Kollision auf einem Parkplatz in der Straße "Außenliegend" (einstellige Hausnummern), welche augenscheinlich beim Ein- oder Ausparken passierte, zog einen Schaden von mehreren tausend Euro an dem schwarzen C5 nach sich. Hinweisgeber werden gebeten, sich auf der Wache der Polizeistation in Seligenstadt (06182 8930-0) zu melden.

Offenbach, 17.12.2025, Pressestelle, Thomas Leipold

