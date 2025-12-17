POL-OF: Scheinwerfer von Porsche gestohlen
Neu-Isenburg (ots)
(lei) Über 3.000 Euro Schaden sind entstanden, als Unbekannte in der Martin-Behaim-Straße die Scheinwerfer an einem Porsche Cayenne S ausgebaut haben. Passiert ist das bereits in der vergangenen Woche zwischen Montag und Freitag. Angezeigt wurde die Tat am gestrigen Dienstagnachmittag. Wie der oder die Täter die Lichter an dem grauen Wagen mit GG-Kennzeichen (Groß-Gerau) ausbauten ist noch unbekannt. Zeugen, die hierzu etwas sagen können, melden sich bitte unter der Rufnummer 069 8098-1234 bei der Offenbacher Kriminalpolizei.
Original-Content von: Polizeipräsidium Südosthessen, übermittelt durch news aktuell