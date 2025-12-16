POL-OF: Eingangstür in Mehrfamilienhaus durch Feuer beschädigt; Autofahrer stieß mit Radfahrerin zusammen; Zeugensuche nach Körperverletzung und mehr

Polizeipräsidium Südosthessen

1. Eingangstür in Mehrfamilienhaus durch Feuer beschädigt - Offenbach

(me) Einen Schaden von etwa 3.000 Euro richteten Unbekannte zwischen Samstag und Montag an der Wohnungstür eines Mehrfamilienhauses an. Gegen 14.30 Uhr war an der Tür des Wohnhauses in der Ludwigstraße (160er-Hausnummern) noch alles in Ordnung. Etwas mehr als zwei Tage später stellten die Bewohner dann die Beschädigungen am Zugang zu ihrem Appartement fest. Offenbar hatten die Übeltäter die Tür mit einer bislang unbekannten Substanz versehen und im Anschluss daran in Brand gesetzt. Glücklicherweise wurde durch das Feuer niemand verletzt. Die Brandermittler haben sich der Sache angenommen und nehmen Hinweise unter der Telefonnummer 069 8098-1234 entgegen.

2. Autofahrer stieß mit Radfahrerin zusammen - Offenbach

(me) Am Montagnachmittag wurde der Polizei in Offenbach ein Zusammenstoß zwischen einem Autofahrer und einer Radfahrerin gemeldet. Nach den bisherigen Erkenntnissen befuhr die Frau gegen 17.15 Uhr aus der Goerdelerstraße kommend auf die Kreuzung zur "Obere Grenzstraße" zu und beabsichtigte diese auf einem Fußgängerweg zu überqueren. Der 20-jährige Mitsubishi-Lenker übersah die Frau auf ihrem schwarzen Pedelec offenbar und kollidierte mit dieser. Durch den Aufprall fiel die 38-Jährige von ihrem Rad und musste zu ihrer medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus gebracht werden. Zeugen des Unfalls melden sich bitte auf dem Revier in Offenbach (069 8098-5100).

3. Mehrere volksverhetzende Aufkleber festgestellt - Offenbach

(cb) Die Staatsschutzabteilung des Polizeipräsidiums Südosthessen hat Ermittlungen wegen des Verdachts der Volksverhetzung aufgenommen, nachdem mehrere volksverhetzende Aufkleber im Stadtbereich festgestellt wurden. Beamte des Offenbacher Polizeireviers stellten während ihres Dienstes am Montag, gegen 12.35 Uhr, an der Fassade eines Einkaufscenters in der Kleinen Marktstraße mehrere Aufkleber mit einer volksverhetzenden Parole fest. Ähnliche Aufkleber konnten in den zurückliegenden Tagen in einer Bushaltestelle in der Bismarckstraße (70er-Hausnummern) sowie an der Fassade von mehreren Ämtern in der Herrnstraße (60er-Hausnummern) festgestellt werden. Ob ein Tatzusammenhang zwischen den Taten besteht, ist nun ebenfalls Teil der kriminalpolizeilichen Ermittlungen. Zeugen, welche Hinweise auf die bislang unbekannten Täter geben können, werden gebeten, sich mit den Ermittlern unter der Telefonnummer 069 8098-1234 in Verbindung zu setzen.

4. Zeugensuche nach Vandalismus in Schule - Neu-Isenburg

(cb) Am Wochenende waren Unbekannte in eine Schule im Forsthausweg eingedrungen und haben einen Klassenraum verwüstet. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen gelangten die Täter zwischen Freitag, 20 Uhr und Montag, 7.50 Uhr, in die Schulräumlichkeiten. Im Anschluss verwüsteten sie das Klassenzimmer. Zum entstandenen Sachschaden können derzeit noch keine Angaben gemacht werden. Die Beamten in Neu-Isenburg haben die Ermittlungen aufgenommen und suchen Zeugen der Tat. Diese wenden sich bitte unter der Telefonnummer 06102 2902-0 an die Ermittler.

5. Autoeinbrecher waren unterwegs - Dietzenbach

(me) Offenbar waren über das vergangene Wochenende mehrere Langfinger in der Kreisstadt unterwegs und hatten es dabei augenscheinlich auf die Fahrzeugteile von Sprintern der Marke "Mercedes" abgesehen. Bisher sind bei der Polizei fünf solcher Diebstähle aus den Bereichen der Philipp-Reis-Straße, der Waldstraße, der Königsteiner Allee und der Rodgaustraße bekannt geworden. Die Ganoven sind hierbei augenscheinlich nach dem gleichen Prinzip vorgegangen. Zunächst wurde eine Seitenscheibe "fachmännisch" entfernt, wodurch sich das jeweilige Transportfahrzeug öffnen ließ. Im Anschluss daran wurden verschiedene Teile, unter anderem Tachos und Radios, ausgebaut. Teilweise wurden auch die Rückleuchten abmontiert. Der entstandene Schaden dürfte sich auf mehrere tausend Euro belaufen. Die Kripo aus Offenbach hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise unter der Rufnummer 069 8098-1234.

6. Zeugensuche nach Körperverletzung - Dietzenbach

(me) Zwei bislang unbekannte Übeltäter sollen am Montag, um 23.25 Uhr einen 35-Jährigen geschlagen und getreten haben. Offenbar hatte das Trio auf der Babenhäuser Straße (30er-Hausnummern) eine Meinungsverschiedenheit, weshalb einer der beiden Unbekannten zunächst auf den aus Rödermark stammenden Mann eingeschlagen haben soll. Als dieser hierdurch zu Boden ging, habe der andere des Duos auf den auf dem Boden liegenden 35-Jährigen eingetreten. Zu den beiden etwa 25 Jahre alten Tätern liegen der Polizei folgende Personenbeschreibungen vor:

Täter 1:

- etwa 1,80 Meter groß - schlanke Figur - Dreitagebart - schwarze Jacke Jeans

Täter 2:

- circa 1,85 Meter groß - kräftige Statur - roter Bart - dunkle Jacke - Jeans

Zeugen der Auseinandersetzung wenden sich bitte an die Polizeistation in Dietzenbach (06074 837-0).

7. Fahrräder aus Tiefgarage entwendet - Langen

(me) Diebe erbeuteten in der Zeit zwischen Sonntagabend und Montagmorgen zwei Fahrräder aus der Tiefgarage eines Mehrfamilienhauses in der Zinkeysenstraße (einstellige Hausnummern). Zwischen 19 Uhr und 6.30 Uhr gelangten die Ganoven auf bislang unbekannte Art und Weise in diesen Bereich und fanden dort die beiden angeschlossenen Räder vor. Trotz der vorhandenen Sicherung gelang es den Langfingern, das Gravel-Bike und das City-Bike im Wert von etwa 2.000 Euro an sich zu nehmen. Hinweisgeber wenden sich bitte an die Polizei in Langen (06103 9030-0).

8. Fußgänger von Autofahrer geschlagen: Wer hat etwas beobachtet? - Langen

(me) Scheinbar führten die unterschiedlichen Auffassungen zur Geschwindigkeit eines fahrenden Autos am Montagmittag zur Verletzung eines Spaziergängers und der Einleitung eines Ermittlungsverfahrens gegen einen 36-Jährigen wegen des Verdachts der Körperverletzung. Nach den bisherigen Erkenntnissen war der spätere Verletzte mit seiner Familie um 13 Uhr im Heckenweg unterwegs, als dieser den heranfahrenden 36-Jährigen darauf aufmerksam machen wollte, dass dieser offenbar zu schnell unterwegs gewesen sei. Der Opel-Fahrer habe daraufhin angehalten, sei ausgestiegen und soll dem Familienvater zweimal ins Gesicht geschlagen haben. Hiernach sei er mit seinem weißen Wagen mit OF-Kennzeichen wieder davongefahren. Zeugen melden sich bitte auf der Wache in Langen unter der Telefonnummer 06103 9030-0.

9. Täter versuchten in Mehrfamilienhaus zu gelangen - Egelsbach

(cb) Unbekannte versuchten offenbar zwischen Sonntag, 20 Uhr und Montag, 7 Uhr, in zwei nebeneinanderliegende Mehrfamilienhäuser im Kurt-Schumacher-Ring (70er-Hausnummern) zu gelangen. Mittels eines Werkzeuges versuchten sie die jeweilige Hauseingangstür aufzuhebeln, was jedoch misslang. Hierbei verursachten die Täter jeweils einen Sachschaden von etwa 500 Euro. Zeugen setzen sich bitte unter der Kripo-Hotline (069 8098-1234) mit den Ermittlern in Offenbach in Verbindung.

10. Grauer Daimler zerkratzt: Polizei sucht nach Zeugen - Seligenstadt

(me) Ein in der Abt-Peter-Straße (einstellige Hausnummern) abgestellter Wagen wurde am Sonntag, in der Zeit zwischen 15 Uhr und 20 Uhr, offenbar durch einen bislang Unbekannten beschädigt. In diesem Zeitraum zerkratzte der Übeltäter mit einem mutmaßlich spitzen Gegenstand den grauen Mercedes mit OF-Kennzeichen auf der Fahrerseite und richtete so einen Schaden von mehreren hundert Euro an. Zeugenhinweise nimmt die Polizei in Seligenstadt unter der Rufnummer 06182 8930-0 entgegen.

