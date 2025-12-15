Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Kind bei Verkehrsunfall verletzt: Polizei sucht nach Zeugen; Auseinandersetzung endet mit vorläufiger Festnahme; Zeugensuche nach Fahrzeugdiebstahl und mehr

Hanau und Main-Kinzig-Kreis (ots)

1. Kind bei Verkehrsunfall verletzt: Polizei sucht nach Zeugen - Hanau

(me) Am Samstagmittag kam es in Steinheim zu einem Zusammenstoß zwischen einem Autofahrer und einem Kind. Gegen 14.40 Uhr verließ der Zehnjährige offenbar an einer Bushaltestelle auf der Ludwigstraße (20er-Hausnummern) einen Linienbus, um im Anschluss daran die Straße zu überqueren. Ein im dortigen Bereich vorbeifahrender Ford-Lenker mit OF-Kennzeichen konnte dem Minderjährigen nicht mehr rechtzeitig ausweichen und kollidierte mit diesem. Der Junge musste zur medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus gebracht werden. Da sich der 64-jährige Fahrer des Unfallwagens nach der Kollision von der Unfallstelle entfernt haben soll, ermittelt nun die Verkehrsunfallfluchtgruppe des Polizeipräsidiums Südosthessen und sucht nach weiteren Zeugen des Unfalls. Hinweisgeber melden sich bitte über die Hotline 069 8098-5699.

2. Auseinandersetzung endet mit vorläufiger Festnahme - Hanau

(cb) Noch weitestgehend unklar sind die Hintergründe einer Auseinandersetzung am Samstagabend in der Nähe eines Verkaufsstandes auf dem Weihnachtsmarkt in der Innenstadt. Nach bisherigen Ermittlungen kam es gegen 19 Uhr zunächst zu einem verbalen Streit zwischen einem 37 Jahre alten Kunden und ein Standmitarbeiter. Im weiteren Verlauf sollen noch vier weitere Mitarbeiter des Verkaufsstandes hinzugekommen sein. Die Auseinandersetzung eskalierte schließlich und die Männer im Alter zwischen 29und 59 Jahren sollen in der Folge mehrfach auf den 37-jährigen Mann aus Hanau eingeschlagen und eingetreten haben, wodurch dieser Verletzungen davontrug. Zeugen informierten die Polizei. Die herbeigeeilten Ordnungshüter konnten die fünf Tatverdächtigen noch vor Ort vorläufig festnehmen und mit auf die Dienststelle nehmen. Hier erfolgte sodann die erkennungsdienstliche Behandlung. Auf sie kommt nun jeweils ein Strafverfahren wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung zu. Zeugenhinweise nehmen die Beamten des Polizeireviers in Hanau unter der Telefonnummer 06181 100-120 entgegen.

3. Zeugen gesucht: Unbekannte sprühten 51-Jährigen vermutlich Reizgas ins Gesicht - Hanau

(cb) Am Freitagabend soll es im Linienbus der Linie 4 zu einer verbalen Auseinandersetzung zwischen einem 51 Jahre alten Mann und mehreren Jugendlichen gekommen sein. Die Personengruppe sei gegen 19 Uhr gemeinsam am Freiheitsplatz ausgestiegen. Hier, so die bisherigen Erkenntnisse, soll der Streit fortgesetzt worden sein. Schließlich habe ein etwa 14 bis 16 Jahre alter Jugendlicher aus der Gruppe dem Hanauer mit Pfefferspray ins Gesicht gesprüht, wodurch dieser Verletzungen erlitt und medizinisch versorgt werden musste. Der mutmaßliche Angreifer soll etwa 1,70 Meter groß und von hagerer Statur sein. Zudem soll er eine schwarze Mütze getragen haben. Des Weiteren war er mit einem dunkelgrauen Sweatshirt, einer dunkelblauen Daunenweste, einer hellgrauen Jeans und schwarzen Sneakern bekleidet. Außerdem hatte er eine Umhängetasche dabei. Seine drei Begleiter können wie folgt beschrieben werden:

Unbekannter 2:

- zwischen 14 und 16 Jahre alt - etwa 1,70 Meter groß - hagere Statur - lockige schwarze Haare mit rasierten Seiten - Oberlippenflaum - Bekleidung: grünes Sweatshirt, schwarze Daunenweste mit zwei Streifen im Genick, schwarze Jeans, schwarz/weiße Sneaker - schwarze Umhängetasche

Unbekannter 3:

- zwischen 14 und 16 Jahre alt - etwa 1,70 Meter groß - glatte schwarze Haare - Bekleidung: schwarze Kapuzenjacke dunkelblaue Jeans mit Loch am rechten Knie; dunkle Turnschuhe mit weißer Sohle und weißen Seitenapplikationen

Unbekannter 4:

- zwischen 14 und 16 Jahre alt - etwa 1,70 Meter groß - schwarze, gescheitelte Haare - Oberlippenflaum - Bekleidung: schwarzes Sweatshirt, hellgraue Daunenjacke, weiße Sneaker mit dunklen Applikationen.

Im Anschluss an die Tat soll das Quartett in Richtung Forum geflohen sein. Zeugen, welche sachdienliche Hinweise gebe können, setzen sich bitte mit den Ermittlern unter der Rufnummer 06181 100-120 in Verbindung.

4. Zeugensuche nach Fahrzeugdiebstahl - Hanau

(cb) Die Kriminalpolizei in Hanau sucht nach dem Diebstahl eines Hyundai i30 Zeugen der Tat, welche sich am Freitag ereignete. Die Fahrzeugeigentümer stellten ihren grauen Wagen gegen 7 Uhr am Fahrbahnrand der Ottostraße ab. Bei ihrer Rückkehr, gegen 10 Uhr, mussten sie feststellen, dass Unbekannte den grauen Hyundai gestohlen hatten. Wie die Täter die technischen und mechanischen Sicherungen überwinden konnten, ist nun Teil der beim Fachkommissariat geführten Ermittlungen. Zeugen werden gebeten, sich telefonisch unter der Rufnummer 06181 100-123 bei der Kriminalpolizei zu melden.

5. Zeugensuche nach Bilderdruck in Drogeriemarkt - Hanau

(me) Am Samstag, gegen 14 Uhr, fand ein Mitarbeiter eines Drogeriemarktes in der Straße "Am Markt", in der Ausgabe eines Sofortdruckautomaten zwei Fotos eines nackten, augenscheinlich jungen Mädchens auf. Die genauen Hintergründe zur Entstehung des Fotos sind nun Teil der kriminalpolizeilichen Ermittlungen. Im Rahmen der Sachverhaltsaufnahme erhielt die Polizei die Personenbeschreibung eines Mannes.

Der Herr kann wie folgt beschrieben werden:

- etwa 60 Jahre alt - graue / weiße Haare - Brillenträger - schwarze Daunenjacke - weiße Hand als Symbol im Brustbereich - Camouflage-Mütze - graue Cargohose

In welchem Zusammenhang die beschriebene Person mit dem Auffinden der Bilder steht, ist derzeit unklar. Zeugen, die etwas Verdächtiges beobachtet haben, melden sich bitte auf dem Polizeirevier in Hanau (06181 100-120).

6. Tresor samt Inhalt geklaut - Hanau

(cb) Einen kompletten Tresor mitsamt Inhalt erbeuteten Unbekannte, nachdem sie in ein Einfamilienhaus in der Feldstraße (20er-Hausnummern) eingestiegen waren. Nach bisherigen Kenntnissen verschafften sich die Einbrecher zwischen Montag (8. Dezember), 8.30 Uhr und Samstag (13. Dezember), 12.15 Uhr, gewaltsam über eine aufgehebelte Terrassentür Zutritt ins Innere des Hauses. Hier durchsuchten sie sämtliche Räumlichkeiten nach Wertgegenständen und entwendeten schließlich einen Tresor. Derzeit können noch keine Angaben zum Inhalt des Tresors gemacht werden. Der durch die Täter angerichtete Sachschaden wird mit etwa 1.000 Euro angegeben. Die Kripo in Hanau nimmt sachdienliche Hinweise unter der Rufnummer 06181 100-123 entgegen.

7. Handtaschen und Schmuck von Tätern mitgenommen - Schöneck

(cb) Mit mehreren Handtaschen und Schmuck im Gesamtwert von mehr als 10.000 Euro flüchteten Einbrecher, nachdem sie am Samstag in ein Einfamilienhaus in der Marie-von Oriola-Straße (20er-Hausnummern) eingebrochen waren. Nach derzeitigen Erkenntnissen begaben sich die Unbekannten auf die Rückseite des Hauses, beschädigten hier einen Rollladen und stiegen anschließend über das aufgehebelte Fenster ein. Im Hausinneren hinterließen sie nach dem Durchsuchen sämtlicher Räume ein Chaos sowie einen Sachschaden von etwa 1.000 Euro. Die Tat ereignete sich zwischen 14.25 Uhr und 19.15 Uhr. Die Beamten des Einbruchskommissariats in Hanau nehmen Zeugenhinweise unter der Rufnummer 06181 100-123 entgegen.

8. Trickdiebduo erbeutete mehrere hundert Euro - Erlensee

(me) Mit einer Masche gelang es zwei Männern am Samstag, gegen 18.20 Uhr, etwa 750 Euro aus der Kasse eines Einkaufsmarktes in der Waldstraße (40er-Hausnummern) zu ergaunern. Während einer der Ganoven einen Mitarbeiter ablenkte und diesem den Blick auf den Kassenbereich verwehrte, nahm sein Partner unter einem Vorwand mehrere 50EUR-Scheine aus der Kasse an sich - gab jedoch nur einen Teil davon wieder zurück. Die Gaunerei fiel erst später beim Zählen der Einnahmen auf.

Den Ermittler liegen folgende Personenbeschreibungen zu dem Duo vor:

Täter 1:

- circa 50 Jahre alt - etwa 1,90 Meter groß - grauer Vollbart - schwarze Basecap mit "NY-Aufschrift" - schwarze Kleidung

Täter 2:

- zwischen 25 und 35 Jahre alt - schwarzer Vollbart - grüne Basecap mit "NY-Aufschrift" - Brillenträger - schwarze Kapuzenjacke - weißes T-Shirt - dunkle Umhängetasche - Jeans - weiße Sportschuhe mit rotem Nike-Emblem

Hinweisgeber melden sich bitte über die Hotline 06181 100-123 an die Kripo aus Hanau.

9. Schwarzer Daimler beschädigt: Zeugen gesucht - Langenselbold

(cb) Einen Sachschaden von etwa 2.000 Euro verursachte ein bislang unbekannter Unfallverursacher, als dieser einen schwarzen Daimler, welcher in der Friedrichstraße (20er-Hausnummern) parkte, an der Frontstoßstange beschädigte. Vermutlich touchierte dieser den schwarzen Wagen mit MKK-Kennzeichen beim Ein- oder Ausparken. Ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen flüchtete er anschließend. Die Verkehrsunfallflucht ereignete sich am Mittwoch, zwischen 18 Uhr und 18.30 Uhr. Die ermittelnden Beamten der Polizeistation Langenselbold bitten unter der Rufnummer 06183 91155-0 um Zeugenhinweise.

10. Motorradfahrer durch Ausweichmanöver verletzt: Verursacher flüchtete - Gründau

(me) Am Sonntag endete die Fahrt eines 17-jährigen Kradfahrers neben der Straße im Grünen. Grund hierfür war offenbar ein vorausgegangener Vorfahrtsverstoß eines Autofahrers. Der Zweiradfahrer war gegen 19.15 Uhr auf der Landesstraße 3333 in Richtung Niedergründau unterwegs, als diesem im Bereich einer Tankstelle, durch einen bislang Unbekannten in seinem schwarzen Wagen, offenbar die Vorfahrt genommen wurde. Um eine Kollision zu vermeiden, wich der Teenager nach rechts aus und landete mit seinem Bike in einer Böschung und verletzte sich hierbei leicht. Währenddessen fuhr der augenscheinliche Auslöser des Ausweichmanövers einfach davon. Der Schaden an seinem schwarzen Motorrad wird auf etwa 2.500 Euro beziffert. Zeugen der Situation melden sich bitte telefonisch bei der Verkehrsunfallfluchtgruppe (069 8098-5699).

11. Zeugensuche nach Sachbeschädigung an Rathaus - Bad Soden-Salmünster

(me) Wer warf die Steine gegen und durch die Fensterscheibe? Das fragt sich aktuell die Polizei aus Bad Orb und sucht nach Zeugen der Tat. Am Sonntag, gegen 23.35 Uhr, soll ein bislang unbekannter etwa 50 Jahre alter Mann mehrere Pflastersteine gegen das Rathaus der Stadt geworfen und hierdurch ein Fenster beschädigt haben. Der dadurch entstandene Schaden wird auf mehrere hundert Euro geschätzt. Hinweisgeber nehmen bitte über die Rufnummer 06052 9148-0 Kontakt mit der Wache in Bad Orb auf.

Offenbach,15.12.2025,Pressestelle,Offenbach,Claudia Benneckenstein

Original-Content von: Polizeipräsidium Südosthessen, übermittelt durch news aktuell