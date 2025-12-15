Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Schrauben auf der Straße: Verloren oder in böser Absicht ausgelegt?

Hanau (ots)

(lei) Nachdem eine Anwohnerin der Kantstraße am Sonntag dort mehrere Schrauben mitten auf der Fahrbahn aufgefunden und die Polizei verständigt hat, stellt sich nun die Frage, ob die spitzen Metallteile verloren oder absichtlich verteilt wurden. Da dies in dem Bereich nicht das erste Mal ist, ermittelt die Polizei nun wegen Verdachts des gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr.

Bereits im August (wir berichteten: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/43561/6101819) waren dort unzählige Schrauben auf der Straße aufgetaucht. Die Schrauben wurden jedenfalls aufgesammelt und entfernt - wie lange sie schon dort lagen ist unklar. Aufgrund der deutlichen Abnutzungsspuren gehen die Beamten davon aus, dass mehrere Fahrzeuge bereits über die Schrauben gefahren sind. Bislang wurden jedoch keine Schäden gemeldet.

Wer Hinweise auf den oder die Verursacher geben kann, soll sich beim Polizeirevier Hanau melden (06181 100-120).

Original-Content von: Polizeipräsidium Südosthessen, übermittelt durch news aktuell