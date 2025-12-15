PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Südosthessen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Schrauben auf der Straße: Verloren oder in böser Absicht ausgelegt?

Hanau (ots)

(lei) Nachdem eine Anwohnerin der Kantstraße am Sonntag dort mehrere Schrauben mitten auf der Fahrbahn aufgefunden und die Polizei verständigt hat, stellt sich nun die Frage, ob die spitzen Metallteile verloren oder absichtlich verteilt wurden. Da dies in dem Bereich nicht das erste Mal ist, ermittelt die Polizei nun wegen Verdachts des gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr.

Bereits im August (wir berichteten: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/43561/6101819) waren dort unzählige Schrauben auf der Straße aufgetaucht. Die Schrauben wurden jedenfalls aufgesammelt und entfernt - wie lange sie schon dort lagen ist unklar. Aufgrund der deutlichen Abnutzungsspuren gehen die Beamten davon aus, dass mehrere Fahrzeuge bereits über die Schrauben gefahren sind. Bislang wurden jedoch keine Schäden gemeldet.

Wer Hinweise auf den oder die Verursacher geben kann, soll sich beim Polizeirevier Hanau melden (06181 100-120).

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südosthessen
- Pressestelle -
Spessartring 61
63071 Offenbach am Main

Telefon: 069 / 8098 - 1210 (Sammelrufnummer)

Thomas Leipold (lei) - 1201 oder 0160 / 980 00745
Felix Geis (fg) - 1211 oder 0162 / 201 3806
Claudia Benneckenstein (cb) - 1212 oder 0152 / 066 23109
Maximilian Edelbluth (me) - 1213 oder 0173 / 5636097

Fax: 0611 / 32766-5014
E-Mail: pressestelle.ppsoh@polizei.hessen.de
Homepage: http://www.polizei.hessen.de/ppsoh

Original-Content von: Polizeipräsidium Südosthessen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Südosthessen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Südosthessen
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Südosthessen
Alle Meldungen Alle
  • 15.12.2025 – 07:10

    POL-OF: Attacke mit Pfefferspray: Jugendliche auf E-Scooter verletzten 42-Jährigen

    Langen (ots) - (lei) Unverständnis herrschte nach einer Pfefferspray-Attacke am Sonntagmorgen nicht nur bei einem angegriffenen 42-Jährigen, sondern auch bei der Polizei, die den Vorfall im Leukertsweg aufgenommen hat. Zugetragen hat er sich kurz vor 8 Uhr in Höhe der Hausnummer 43. Dort war der Mann auf dem Weg zu seiner Arbeitsstelle, als zwei Jugendliche auf ...

    mehr
  • 15.12.2025 – 06:41

    POL-OF: Umgehende Festnahme eines 24-Jährigen nach Betrugsversuch am Telefon

    Hanau (ots) - (lei) Dem gesunden Misstrauen eines Rentnerpaars war es zu verdanken, dass es sich selbst am Freitagnachmittag nach einem Betrugsversuch am Telefon vor finanziellem Schaden bewahren konnte und der Polizei gleichzeitig die Festnahme eines Tatverdächtigen gelang. Die Seniorin und der Senior aus Klein-Auheim waren zuvor bei einem Anruf mit einer bekannten ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren