Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Mit Besenstiel in Restaurant eingebrochen: Kripo bittet um Hinweise zu Unbekanntem mit lichtem Haar

Offenbach (ots)

(lei) Unter Zuhilfenahme eines Besenstiels ist ein 40 bis 50 Jahre alter Mann am Sonntagmorgen, gegen 8.45 Uhr und damit bereits bei Helligkeit, gewaltsam in ein Restaurant in der Waldstraße 24 eingedrungen. Der Unbekannte mit lichtem Haar und Wirbelglatze, so die mittlerweile vorliegende Beschreibung, hebelte mit dem Gegenstand ein Fenster des Lokals auf beschädigte es. Im Inneren öffnete er die Kasse und entnahm etwas Bargeld, ehe er sich damit davon machte. Bekleidet war er unter anderem mit einer gesteppten dunklen Jacke und einem langen Schal. Wer Hinweise auf den Einbrecher geben kann, wird gebeten, sich unter der Rufnummer 069 8098-1234 an die Offenbacher Kriminalpolizei zu wenden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südosthessen, übermittelt durch news aktuell