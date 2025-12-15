Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Jugendlicher verletzt: Polizei ermittelt wegen Verdachts der gefährlichen Körperverletzung

Birstein (ots)

(lei) Wegen einer gemeldeten Auseinandersetzung sind mehrere Polizeistreifen in der Nacht zu Sonntag nach Untersotzbach gerufen worden. Am Ende ihres Einsatzes vor Ort stehen nun Ermittlungen wegen Verdachts der gefährlichen Körperverletzung, die sich aktuell gegen einen 19 Jahre alten Tatverdächtigen richten.

Der Heranwachsende, so die bisherigen Feststellungen der Beamten, soll gegen 1 Uhr vor einem Jugendtreff in der Sotzbacher Kirchstraße mit einem 15-Jährigen aneinandergeraten sein - der Grund dafür ist noch unklar. Im Zuge des Streits, bei dem weitere etwa Gleichaltrige zugegen gewesen sein sollen, soll der 19-Jährige den 15-Jährigen mit Reizstoff attackiert haben, wobei dieser am Kopf verletzt wurde und unter anderem eine Platzwunde erlitt.

Der 15-Jährige wurde zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus gebracht. Die Polizei in Schlüchtern sucht jetzt Zeugen des Vorfalls, die gebeten werden, sich unter der Rufnummer 06661 9610-0 zu melden. Die Ermittlungen dauern an.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südosthessen, übermittelt durch news aktuell