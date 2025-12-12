Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Nach körperlicher Auseinandersetzung: Schnelle Festnahme eines 25-Jährigen; Zeugensuche nach Auffahrunfall; PKW mit Fußgängerin kollidiert; und mehr

Stadt Hanau und Main-Kinzig-Kreis (ots)

1. Nach körperlicher Auseinandersetzung: Schnelle Festnahme eines 25-Jährigen - Hanau

(me) Geschlagen, getreten und gewürgt: So lässt sich die mutmaßliche Tathandlung eines 25-Jährigen von Donnerstagmorgen beschreiben. Gegen 9.20 Uhr soll der aus Hanau stammende Mann zunächst eine 36-jährige Frau auf offener Straße körperlich angegangenen haben, als ein 22-jähriger Spaziergänger auf die Situation in der Altstraße aufmerksam wurde und eingriff. Im weiteren Verlauf soll der Beschuldigte auch den Helfer durch einen Schlag im Gesicht verletzt haben. Herbeigeeilte Polizisten konnten den Mann noch vor Ort vorläufig festnehmen. Er musste die Beamten mit auf das Revier begleiten und hat sich nun unter anderem wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung zu verantworten. Zeugen der Auseinandersetzung melden sich bitte bei der Polizei in Hanau (06181 100-120).

2. Zeugensuche nach Auffahrunfall - Hanau

(me) Am Mittwochmorgen fuhr ein Wagenlenker vor der Kreuzung Landesstraße 3268 / Landesstraße 3008 auf einen anderen auf. Nach den bisherigen Erkenntnissen fuhren die beiden 43 und 25 Jahre alten Männer um 7.30 Uhr hintereinander auf die Kreuzung zu, als die dortige Ampel von grün auf gelb wechselte. Offenbar hatten der vorausfahrende Taxifahrer und der Ford-Fahrer unterschiedliche Ansichten, was das Überfahren der gelb gewordenen Ampel anging. Da der Erstgenannte für seinen Hintermann offenbar unerwartet doch zum Stehen kam, konnte dieser eine Kollision nicht mehr verhindern und fuhr auf den beigefarbenen Touran auf. Durch den Zusammenstoß wurde der Fahrer des VWs leichtverletzt. Zeugen des Auffahrunfalls melden sich bitte auf dem Polizeirevier in Hanau (06181 100-120).

3. PKW mit Fußgängerin kollidiert - Erlensee

(me) Am Donnerstagmittag wurde eine über die Straße laufende Frau von einer Opel-Fahrerin angefahren. Nach den bisherigen polizeilichen Erkenntnissen war die Wagenlenkerin gegen 14.50 Uhr auf der Leipziger Straße im Bereich eines Einkaufsmarkts unterwegs, als sich eine 59-jährige Fußgängerin offenbar unvermittelt entschloss, die Straße zu überqueren. Die Fahrerin des blauen Astra konnte nicht mehr rechtzeitig reagieren und stieß mit dieser zusammen. Infolge der Kollision erlitt die Passantin unter anderem Verletzungen im Bereich der Schulter. Zeugen des Unfalls wenden sich bitte an die Polizei aus Langenselbold unter der Rufnummer 06183 91155-0.

4. Ausweichmanöver führte zu Zusammenstoß - Niederdorfelden

(me) Ein Ausweichmanöver einer Seat-Fahrerin führte am Donnerstag zu einer Kollision mit einem Bauzaun. Gegen 16.40 Uhr, fuhren zwei Lenkerinnen auf der Straße "Die Landwehr" (einstellige Hausnummern) in unterschiedliche Richtungen, als eine etwa 40 Jahre alte Dame offenbar aufgrund eines geparkten Anhängers mit ihrem Wagen auf die Gegenfahrbahn ausweichen musste. Um eine Kollision zu vermeiden, lenkte die Fahrerin des Leon daher nach rechts und stieß gegen einen dortigen Bauzaun. Die Auslöserin des Ausweichmanövers bekam hiervon mutmaßlich nichts mit und fuhr mit ihrem dunklen Van, bei dem es sich um einen Hyundai handeln dürfte, davon. Die bislang unbekannte blonde Wagenlenkerin oder Zeugen der Situation nehmen bitte Kontakt mit der Polizeistation Maintal (06181 4302-0) auf.

5. Spardose von Einbrechern mitgenommen - Nidderau

(cb) Eine Spardose, gefüllt mit etwa einhundert Euro, erbeuteten Einbrecher, nachdem sie am Donnerstag in ein Einfamilienhaus in der Saalburgstraße (30er-Hausnummern) eingedrungen waren. Zuvor, so die bisherigen Erkenntnisse, brachen die Ganoven die Terrassentür des Einfamilienhauses auf und verursachten hierbei einen Sachschaden von etwa 1.500 Euro. Nachdem sich die Langfinger so Zutritt ins Innere verschafft hatten, durchsuchten sie sämtliche Räume und flüchteten schließlich mit der gefüllten Spardose. Die Hauseigentümer stellten den Einbruch am Donnerstag, gegen 23.15 Uhr, fest und verständigten die Polizei. Die Beamten des Fachkommissariats haben die Ermittlungen aufgenommen und bitten unter der Rufnummer 06181 100-123 um Zeugenhinweise.

6. Mountainbikes aus Schuppen geklaut - Gelnhausen

(me) Zwischen Sonntag und Montag stibitzten Langfinger zwei Fahrräder aus dem Garten eines Wohnhauses in der Straße "In den Augärten" (20er-Hausnummern). Die beiden Bikes wurden letztmalig gegen 16 Uhr gesehen. Rund 25 Stunden später stellten die Besitzer das Fehlen der beiden Fahrräder der Marke "Mondraker" im Wert von mehreren tausend Euro fest. Hinweise nimmt die Polizei in Gelnhausen unter der Telefonnummer 06051 827-0 entgegen.

Offenbach, 12.12.2025, Pressestelle, Thomas Leipold

