POL-OF: Wo ist Danilo Cuccu?

Neu-Isenburg und Dreieich (ots)

(cb) Wo ist Danilo Cuccu? Das fragt die Kriminalpolizei und bittet die Bevölkerung um Mithilfe bei der Suche nach dem 47-Jährigen.

Herr Cuccu ist etwa 1,65 Meter groß, von schlanker Statur und hat dunkle Haare. Es soll sich um einen Wohnsitzlosen handeln, der ein ungepflegtes Erscheinungsbild habe. Der Vermisste hatte letztmalig im August 2025 Kontakt zu seiner Mutter. Der Gesuchte war seitdem auch nicht mehr an seinen bekannten Anlaufstellen in Dreieich oder Neu-Isenburg anzutreffen. Zur Bekleidung, welche er zum Zeitpunkt seines Verschwindens trug, liegen derzeit keine Hinweise vor.

Es ist nicht auszuschließen, dass sich Herr Danilo Cuccu in einer hilflosen Lage befindet und medizinische Hilfe benötigt.

Wer Hinweise auf den Aufenthaltsort von Herrn Cuccu geben kann, wird gebeten, sich unter der Rufnummer 069 8098-1234 bei der Kriminalpolizei in Offenbach oder bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

Hinweis: Ein Bild des Vermissten ist der Meldung beigefügt. (Quelle: Privat)

Offenbach, 12.12.2025, Pressestelle, Claudia Benneckenstein

