Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Kradfahrer bei Verkehrsunfall verletzt

Rödermark (ots)

(me) Am Mittwochmittag kam es in Ober-Roden zu einem Verkehrsunfall zwischen einem 17-jährigen Kradfahrer und einem Auto. Nach ersten Erkenntnissen fuhr der junge Mann gegen 13.10 Uhr den Rödermarkring entlang, als dieser offenbar durch einen aus der Albert-Einstein-Straße kommenden BMW-Fahrer übersehen worden war. Aufgrund der Kollision stürzte der Zweiradfahrer von seinem Bike und verletzte sich hierdurch schwer. Zur weiteren medizinischen Versorgung wurde er in ein Krankenhaus gebracht. Der entstandene Schaden an den beiden beteiligten Fahrzeugen kann derzeit noch nicht beziffert werden. Zeugen des Unfalls wenden sich bitte an die Polizeistation in Dietzenbach (06074 837-0).

