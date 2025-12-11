Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Wo ist Jessica Hersch?

Bild-Infos

Download

Hanau (ots)

(cb) Wo ist Jessica Hersch? Das fragt die Kriminalpolizei in Hanau und bittet die Bevölkerung um Mithilfe bei der Suche nach der 36-jährigen Vermissten.

Frau Hersch ist 1,70 Meter groß und von normaler Statur. Sie hat blonde, lange Haare. Zum Zeitpunkt ihres Verschwindens trug sie eine beigefarbene Mütze. Sie war bekleidet mit einer auffallend hellblauen Bomberjacke, einer grauen Hose sowie schwarzen flauschigen Schuhen. Die Gesuchte wurde zuletzt am Mittwoch (10. Dezember), gegen 16.15 Uhr, in der Straße "Vor der Pulvermühle" gesehen und ist seitdem unbekannten Aufenthaltes.

Die Vermisste könnte sich in einem hilflosen Zustand befinden und auf Hilfe angewiesen sein.

Wer Hinweise auf den Aufenthaltsort von Jessica Hersch geben kann, wird gebeten, sich unter 06181 100-123 bei der Kriminalpolizei in Hanau oder bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

Hinweis: Der Meldung ist ein Bild der Vermissten beigefügt (Quelle: PP Südosthessen)

Offenbach, 11.12.2025, Pressestelle, Claudia Benneckenstein

Original-Content von: Polizeipräsidium Südosthessen, übermittelt durch news aktuell