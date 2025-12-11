Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Sprinter samt Werkzeug gestohlen; Diebe klauten weißen Toyota: Polizei sucht nach Zeugen; 45-Jähriger entblößte sich vor Teenagerin: Verdächtiger kam in Fachklinik und mehr

Stadt und Kreis Offenbach (ots)

1. Sprinter samt Werkzeug gestohlen - Offenbach

(me) Langfingern gelang es zwischen Dienstag und Mittwoch einen weißen Lieferwagen zu öffnen und mit diesem zu verschwinden. Der Fiat Ducato mit OF-Kennzeichen wurde letztmalig kurz vor 18 Uhr im Odenwaldring (130er-Hausnummern) gesehen. Etwa einen halben Tag später war der Sprinter samt Werkzeug, welches im Innenraum gelagert wurde, spurlos verschwunden. Der Wert des Wagens und des Arbeitsgeräts wird auf mehr als 20.000 Euro geschätzt. Die Kriminalpolizei aus Offenbach ermittelt nun, wie die Ganoven in das Fahrzeug gelangten und mit diesem abhauen konnten. Zeugen melden sich über die Kripohotline 069 8098-1234.

2. Schwarzer BMW angedotzt: Hinweise erbeten - Heusenstamm

(cb) Die Polizei in Heusenstamm sucht nach einer Verkehrsunfallflucht, die sich in der Eisenbahnstraße (10er-Hausnummern) ereignete, Zeugen der Tat. Ein bislang unbekannter Unfallverursacher dotzte, vermutlich beim Ein- oder Ausparken, am Samstag, zwischen 18 Uhr und 23 Uhr, den am Fahrbahnrand abgestellten schwarzen BMW im Bereich der hinteren Stoßstange an. Ohne sich um den entstandenen Sachschaden in Höhe von 5.000 Euro zu kümmern, flüchtete der unbekannte Verursacher schließlich. Zeugen, welche sachdienliche Hinweise geben können, wenden sich bitte unter der Rufnummer 06104 6908-0 an die Beamten der Polizeistation Heusenstamm.

3. Diebe klauten weißen Toyota: Polizei sucht nach Zeugen - Obertshausen

(me) Langfinger hatten es zwischen Dienstag und Mittwoch auf einen Toyota Auris abgesehen. Letztmalig wurde der weiße Kleinwagen in der Riesengebirgsstraße (10er-Hausnummern) gegen 22 Uhr gesehen. Am Folgetag, um 18 Uhr, war der Wagen spurlos verschwunden. Wie die Ganoven in das Auto im Wert von etwa 12.000 Euro gelangten und dieses starten konnten, ist nun Bestandteil der kriminalpolizeilichen Ermittlungen. Hinweisgeber melden sich bitte über die Rufnummer 069 8098-1234 bei der Kripo in Offenbach.

4. Zeugensuche nach Parkrempler - Dietzenbach

(me) Da sich der Verursacher einer Kollision von Samstag (6. Dezember) bislang noch nicht bei der Polizei gemeldet hat, sucht diese nun nach Zeugen des Zusammenstoßes. In der Zeit zwischen 14 Uhr und 15.15 Uhr fuhr der Unbekannte augenscheinlich beim Ein- oder Ausparken gegen den grauen Seat Ibiza, welcher in der Heppenheimer Allee (einstellige Hausnummern) parkte und hinterließ an diesem einen Schaden von rund 2.000 Euro. Anstatt die Polizei zu informieren, fuhr der Wagenlenker einfach davon. Zeugen melden sich auf der Wache in Dietzenbach unter der Telefonnummer 06074 837-0.

5. Roter Honda angefahren: Zeugensuche der Polizei - Dietzenbach

(me) Wer beschädigte den roten Honda beim Einparken? Dies fragt sich aktuell die Polizei aus Dietzenbach und sucht nach Zeugen der Kollision von Montag. Der Wagen wurde gegen 7.15 Uhr auf einem Parkplatz in der Nibelungenstraße (10er-Hausnummern) abgestellt. Als die Besitzerin gegen 15.30 Uhr wieder zu ihrem Auto mit OF-Kennzechen kam, wurde sie auf die frischen Beschädigungen aufmerksam. Mutmaßlich streifte der Verursacher beim Einparken das Gefährt der Dame und machte sich im Anschluss daran davon, ohne den Schaden zu melden. Hinweisgeber melden sich bitte auf der Wache unter der Rufnummer 06074 837-0.

6. 45-Jähriger entblößte sich vor Teenagerin: Verdächtiger kam in Fachklinik - Dietzenbach

(cb) Ein 45-jähriger Mann soll sich am Mittwoch in der Rodgaustraße, im Bereich der 50er-Hausnummern, vor einer Teenagerin entblößt haben. Nach derzeitigem Erkenntnisstand sei der Mann, gegen 14 Uhr, hinter der 16 Jahre alten Dietzenbacherin gelaufen und habe zusammenhanglose Geschichten erzählt. Plötzlich soll er seine Hose sowie Unterhose heruntergezogen und sein Geschlechtsteil gezeigt haben. Die herbeigeeilten Beamten der Polizeistation Dietzenbach konnten den 45 Jahre alten Mann, welcher derzeit über keinen festen Wohnsitz verfügt, kurze Zeit später antreffen. Aufgrund seines auffälligen Verhaltens wurde dieser anschließend durch die Beamten in eine Fachklinik verbracht. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich unter der Rufnummer 069 8098-1234 bei der Kriminalpolizei zu melden.

7. Wer fuhr gegen den geparkten Kia? - Rödermark

(me) Ein bislang unbekannter Wagenlenker schätzte Mittwochnachmittag offenbar den Abstand zu einem geparkten Auto falsch ein und beschädigte diesen hierdurch. Gegen 17.30 Uhr stellte die Halterin ihren Kia in der Feldstraße (20er-Hausnummern) ab. Etwas mehr als eine Stunde später stellte die Dame dann den frischen Schaden auf der Fahrerseite ihres Gefährts fest. Die Beschädigungen werden auf etwa 2.000 Euro beziffert. Zeugen des Zusammenstoßes setzen sich bitte mit der Polizeistation Dietzenbach (06074 837-0) in Verbindung.

8. Zeugensuche nach zwei Raubstraftaten: Kripo prüft Zusammenhang und sucht mit Personenbeschreibung nach Täter - Mainhausen / Seligenstadt

(fg) Am Mittwochabend kam es gegen 21 Uhr im Bereich einer Bushaltestelle in Mainflingen und gegen 23.45 Uhr in Klein-Welzheim in der Straße "Hohe Anwand" zu jeweils einem Raub, weshalb die Kriminalpolizei ermittelt und einen Zusammenhang prüft. In beiden Fällen hatte der dunkel gekleidete Täter die Kapuze seines Oberteils tief ins Gesicht gezogen. Er hatte eine zierliche bis athletische Figur und war 1,75 bis 1,85 Meter groß. Nach derzeitigen Ermittlungen war ein 57-Jähriger gegen 21 Uhr mit dem Bus von Obertshausen nach Mainhausen unterwegs. An der Bushaltestelle "Bürgerhaus Mainhausen-Mainflingen" stieg der 57-Jährige aus. Als der Bus bereits weggefahren war, näherte sich der Unbekannte und forderte den 57-Jährigen auf, sein Geld herauszugeben. Kurz darauf schlug der Täter mit der Faust in den Mundbereich des Mannes aus Mainhausen. Im weiteren Verlauf habe der möglicherweise Alkoholisierte zudem mit einer leeren Bierflasche auf den Hinterkopf des Geschädigten geschlagen. Um der Situation zu entfliehen, warf der Angegriffene einen Euroschein auf den Boden. Der Täter sammelte diesen auf und machte sich davon. Der Mann aus Mainhausen begab sich eigenständig in medizinische Behandlung und informierte anschließend die Polizei. Es ist bislang unbekannt, ob sich der Angreifer vor der Tathandlung im selben Bus wie der 57-Jährige befand. Gegen 23.45 Uhr wurde ein 25-Jähriger in Klein-Welzheim in der Straße "Hohe Anwand" körperlich angegangen. Auch er war zuvor mit dem Bus von Obertshausen ("Haltestelle Bahnhof") unterwegs und beabsichtigte spätestens zwei Haltestellen später auszusteigen. Da er jedoch eingeschlafen war, mutmaßlich aufgrund vorherigen Alkoholkonsums, wachte er erst im Seligenstädter Ortsteil Klein-Welzheim auf; er stieg dann eigenen Angaben zufolge an einer dortigen Bushaltestelle aus. Kurz darauf habe eine unbekannte Person ihn angepackt und auch geschlagen. Der Mann aus Obersthausen holte daraufhin seine Geldbörse aus der Jacke, die der Täter an sich nahm. Mit der Beute machte sich der Unbekannte, bei dem es sich um dieselbe Person wie bei der ersten Raubstraftat handeln dürfte, davon. Die Kriminalpolizei bittet in beiden Fällen um Zeugenhinweise, die unter der Rufnummer 069 8098-1234 entgegengenommen werden.

Offenbach, 11.12.2025, Pressestelle, Felix Geis

Original-Content von: Polizeipräsidium Südosthessen, übermittelt durch news aktuell