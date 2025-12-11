Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Blitzermeldung

Polizeipräsidium Südosthessen (ots)

Geschwindigkeitskontrollstellen für die 51. Kalenderwoche 2025

(cb) Die Beamtinnen und Beamten der Verkehrsdirektion kontrollieren in der nächsten Woche die Einhaltung der Tempolimits unter anderem an Unfallschwerpunkten.

Wir wünschen allen Verkehrsteilnehmern, dass sie ihr Ziel wohlbehalten erreichen.

Geplant sind Messungen im Bereich folgender Örtlichkeiten:

15.12.2025:

Mühlheim, Ulmenstraße, zwischen Tannenweg und Forsthausstraße (Schulweg);

16.12.2025:

Großauheim, K 869, zwischen Depotstraße und Am Neuwirtshaus (Geschwindigkeitsgefahrenstrecke);

17.12.2025:

Offenbach, B 459, zwischen Sprendlinger Landstraße und Gravenbruch (kreuzender Radweg);

18.12.2025:

Obertshausen, Vogelsbergstraße, zwischen Feldbergstraße und Rembrücker Weg (Altenheim);

19.12.2025:

Hanau, Ludwigstraße, zwischen Ludwig-Kloos-Straße und Poststraße (Kindergarten).

Offenbach, 11.12.2025, Pressestelle, Claudia Benneckenstein

Original-Content von: Polizeipräsidium Südosthessen, übermittelt durch news aktuell