Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Autofahrerin schiebt anderes Fahrzeug in Scheibe: Glimpflicher Ausgang bei Verkehrsunfall auf Discounter-Gelände

Neu-Isenburg (ots)

(lei) Glimpflich ging am Mittwochmittag ein Verkehrsunfall aus, der sich auf dem Gelände eines Discounters im Süden der Hugenottenstadt ereignete. Eine hochbetagte Seniorin hatte dort kurz vor 12 Uhr aus noch ungeklärter Ursache beim Befahren des Parkplatzes offensichtlich die Kontrolle über ihren Ford verloren. Sie stieß gegen ein geparktes Auto, wobei die Aufprallenergie so hoch war, dass dieser Wagen, ein VW, in die Fensterfront des Markts geschoben wurde. Die Fahrerin des Fiesta blieb nach ersten Informationen äußerlich unversehrt, kam aber dennoch vorsorglich zum weiteren Check in ein Krankenhaus.

Den Sachschaden schätzt die hinzugerufene Polizei vorläufig auf etwa 30.000 Euro.

Bildquelle: Polizeipräsidium Südosthessen

Original-Content von: Polizeipräsidium Südosthessen, übermittelt durch news aktuell