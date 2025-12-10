Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Treffen am Marktplatz eskalierte: Ermittlungen gegen 25-Jährigen - Polizei sucht noch unbekannten Komplizen

Hanau (ots)

(lei) Offensichtlich beweiskräftig dokumentiert wurde eine körperliche Auseinandersetzung, die sich am späten Dienstagabend auf dem Marktplatz zugetragen hat. Die entsprechenden Aufnahmen der dort installierten Videoschutzanlage sind nun ein wichtiges Beweismittel in dem Strafverfahren, das sich bislang gegen einen 25-Jährigen richtet.

Ihm wird vorgeworfen, zusammen mit einem noch unbekannten Begleiter zwei andere junge Männer im Alter von 18 und 21 Jahren attackiert zu haben. Nachdem man sich gegen 22.45 Uhr an dem zentralen Platz getroffen hatte, soll es zu einer Rangelei gekommen sein, bei der der Tatverdächtige einen der beiden getreten haben soll, während sein unbekannter Begleiter mit einem Schlagstock auf den anderen eingeschlagen habe, so die bisherigen Erkenntnisse. Danach machten sich der 25-Jährige, sein Komplize sowie eine weitere noch unbekannte Person in einem 5er BMW davon.

Die Polizei hat nun Ermittlungen wegen Verdachts der gefährlichen Körperverletzung aufgenommen und bittet auch Zeugen, die die Prügelei beobachteten, sich zu melden (06181 100-120).

