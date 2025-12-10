POL-OF: Wechselfallenschwindel: Trickdieb-Pärchen ergaunerte Bargeld aus Kasse
Hanau (ots)
(lei) Mehrere hundert Euro Bargeld ergaunerte eine Trickdieb-Pärchen am Mittwochnachmittag in einem Geschäft in der Römerstraße. In einem Handyshop (10er Hausnummern) hatten die beiden Unbekannten die Inhaberin gegen 14.15 Uhr in ein Gespräch verwickelt, bei dem sie Scheingeld wechseln wollten. In einem unbeobachteten Moment, wo offensichtlich viele Hände im Spiel waren und die Frau mit Fragen abgelenkt wurde, griff der Mann in die Kasse und entnahm unbemerkt das Geld, ehe beide ziemlich eilig den Laden verließen.
Er war zwischen 35 und 45 Jahre alt, circa 1,85 Meter groß und hatte grau-meliertes, lichtes kurzes Haar und einen Drei-Tage-Bart. Bekleidet war er mit einem dunkelblauen Jeanshemd. Seine Komplizin war in etwa gleichen Alters und mit geschätzten 1,60 Meter Körpergröße auffällig klein. Sie trug einen hellen Mantel sowie längere Haare zum Dutt gebunden.
Weitere Hinweise zu ihnen nimmt die Kriminalpolizei entgegen (06181 100-123).
