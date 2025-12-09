Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Einbrecher am Werk: Polizei sucht nach Zeugen; Mehrfach getreten: Polizei nimmt Verdächtigen fest und sucht Geschädigten ; Wer hat die Schuhe geklaut? und mehr

1. Einbrecher am Werk: Polizei sucht nach Zeugen - Hanau

(me) Am Montag waren Einbrecher in der Zeit zwischen 10 Uhr und 21 Uhr in Hanau unterwegs, weshalb die Kripo ermittelt und nach Zeugen sucht. Bislang sind bei der Polizei drei Einbrüche bekannt geworden. In einem Mehrfamilienhaus in der Max-Reger-Straße (einstellige Hausnummern) drangen Ganoven gewaltsam in eine Wohnung ein und stibitzen dort Bargeld sowie Münzen. Aus der Erdgeschosswohnung eines Mehrparteienhauses in der Weimarer Straße (40er-Hausnummern) entwendeten die Langfinger nach den bisherigen Erkenntnissen Bargeld in Höhe von etwa 250 Euro. Zuvor waren die Übeltäter durch Aufhebeln der Terrassentür in das Innere gelangt. In einem weiteren Fall brachen die Eindringlinge die Eingangstür eines Wohnhauses in der Kirchhoffstraße (10er-Hausnummern) auf und durchsuchten dieses nach Wertgegenständen, wurden hierbei aber augenscheinlich nicht fündig. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und prüft nun, ob ein Zusammenhang zwischen den drei Taten besteht. Zeugen melden sich über die Hotline 06181 100-123.

2. Mehrfach getreten: Polizei nimmt Verdächtigen fest und sucht Geschädigten - Hanau

(fg) Im Rahmen der Fahndung und aufgrund der Hilfe eines aufmerksamen Zeugen nahmen Polizeibeamte am Montag einen 39 Jahre alten Mann, der keinen festen Wohnsitz besitzt, vorläufig fest. Der Verdächtige habe, so die ersten Ermittlungserkenntnisse, gegen 17.40 Uhr auf einem Parkplatz in der Dettinger Straße (einstellige Hausnummern) gemeinsam mit einem anderen Mann Alkohol konsumiert. Aus bislang unbekannten Gründen kam es dann zum Streit. Der 39-Jährige soll seinen Begleiter, den er nicht kennen will, im weiteren Verlauf niedergeschlagen und mehrfach gegen den Kopf getreten haben. Der 39-Jährige, der sich kurz danach in Richtung Bahnhof entfernt hatte, konnte durch eine herbeigeeilte Streife vorläufig festgenommen werden; er war stark alkoholisiert und verhielt sich auch gegenüber den Polizeibeamten sehr aggressiv. Der Geschädigte, bei dem es sich um einen Obdachlosen handeln soll, hatte sich vom Tatort entfernt und konnte weder durch die Streife noch durch die angeforderte Rettungswagenbesatzung ausfindig gemacht werden. Zeugen, die Hinweise auf die beteiligte Person geben können, melden sich bitte unter der Rufnummer 06181 100-120 auf der Wache des Polizeireviers in Hanau.

3. Wer hat die Schuhe geklaut? - Hanau

(cb) Wer hat die Schuhe geklaut? Das fragen sich die Beamten der Polizei in Hanau und suchen Zeugen des Diebstahls, der sich am Montag in einem Mehrfamilienhaus in der Dieselstraße (einstellige Hausnummern) ereignete. Nach derzeitigen Ermittlungen klingelte ein Unbekannter, er soll zwischen 40 und 50 Jahre alt sein und einen Dreitagebart haben, gegen 11.15 Uhr, bei mehreren Hausbewohnern. Hierdurch verschaffte er sich Zutritt in das Hausinnere. Der Täter nahm ein abgestelltes Paar Sneaker an sich und verließ das Haus wieder. Laut Zeugenaussagen war der Langfinger mit einer dunkelblauen Jacke, einer weißen Kapuzenjacke sowie einer Camouflage-Hose bekleidet. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, setzen sich bitte telefonisch mit den Ermittlern in Hanau unter der Rufnummer 06181 100-120 in Verbindung.

4. Mähmaschine nach Auffahrunfall auf Gegenfahrbahn geschleudert - Bundesstraße 45 / Hanau

(me) Eine verletzte Person und fünf beschädigte Fahrzeuge sind das Ergebnis eines Verkehrsunfalls, der sich am Dienstagmorgen ereignete. Nach den bisherigen Erkenntnissen war der Fahrer einer Arbeitsmaschine gegen 7.30 Uhr auf der Bundesstraße 45 in Fahrtrichtung Hanau unterwegs, als ein 59-jähriger LKW-Lenker mit seinem 7,5-Tonner ungebremst auf diese auffuhr. Durch die Wucht der Kollision geriet das Mähfahrzeug ins Schleudern und wurde über die Mitteilleitplanke hinweg auf die Gegenfahrbahn katapultiert. Dort prallte das Arbeitsgerät auf einen Ford Ranger, bevor es an der Leitplanke zum Stehen kam. In der Folge fuhren noch zwei weitere Wagen über die herumliegenden Fahrzeugteile und wurden hierdurch beschädigt. Der Fahrer der Mähmaschine verletzte sich durch die Kollision und wurde medizinisch versorgt. Der entstandene Schaden wird auf mehrere zehntausend Euro geschätzt. Aufgrund der Aufräumarbeiten kam es zu Verkehrsverzögerungen. Weitere Unfallbeteiligte oder Zeugen treten bitte mit der Polizeiautobahnstation Südosthessen (06181 9010-0) in Kontakt.

5. Zeugensuche nach Diebstahl von Arbeitsgerät - Gelnhausen

(me) Ganoven hatten es in der Zeit zwischen Freitag, 10 Uhr und Montag, 8 Uhr, offenbar auf schweres Arbeitsgerät auf einer Baustelle im Bereich der Hanauer Landstraße abgesehen. In dieser Zeit gelangten die Langfinger unerkannt in den Arbeitsbereich und klauten dort neben einer Baggerschaufel und einem Baggerlöffel offenbar auch eine Rüttelplatte im Wert von über 10.000 Euro. Zeugen, die beispielsweise ein Transportfahrzeug im Tatzeitraum oder andere verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, melden sich bitte telefonisch bei der Polizei in Gelnhausen (06051 827-0).

6. Schmuck von Einbrechern mitgenommen - Rodenbach

(cb) Verschiedenen Schmuckstücke und Uhren erbeuteten Unbekannte, nachdem sie in ein Haus in der Barbarossastraße (30er-Hausnummern) eingestiegen waren. Sie verschafften sich zwischen Freitag, 10.30 Uhr und Montag, 17.45 Uhr, über die Terrassentür Zutritt ins Haus und durchsuchten anschließend sämtliche Räumlichkeiten. Durch die Tat richteten sie einen Sachschaden von ungefähr 4.000 Euro an. Zeugen des Einbruchs melden sich bitte unter der Rufnummer 06181 100-123 bei der Kriminalpolizei in Hanau.

7. Wer hat den grauen Golf gesehen? - Bad Soden-Salmünster

(me) Ein 64 Jahre alter Mann ist seit Montag, 6.30 Uhr, auf der Suche nach seinem grauen VW und weiteren Fahrzeugpapieren. Der Wagen wurde durch den Senior zuletzt am Freitag, gegen 21 Uhr, gesehen. Zu diesem Zeitpunkt stand das Auto mit SLÜ-Kennzeichenschildern auf einem Parkplatz in der Häuserdickstraße (einstellige Hausnummern). Über das Wochenende war offenbar ein Ganove am Werk, welcher zunächst aus einem Mercedes den Fahrzeugschein mitnahm, bevor er auf den Golf aufmerksam wurde. Anschließend startete der bislang Unbekannte das Gefährt und brauste in unbekannte Richtung davon. Die Kripo aus Hanau nimmt Hinweise unter der Hotline (06181 100-123 entgegen).

