Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Couragiertes Einschreiten von Passanten und schnelle Festnahme der Polizei; Einbrecher waren in Firmengebäude und flexten Tresor auf; und mehr

Stadt und Kreis Offenbach (ots)

1. Couragiertes Einschreiten von Passanten und schnelle Festnahme der Polizei - Offenbach

(me) Das entschlossene Einschreiten von zwei Passanten verhinderte Freitagnachmittag mutmaßlich Schlimmeres und trug zu einer zügigen Festnahme der Polizei aus Offenbach bei. Kurz vor 18 Uhr wurde dem Polizeirevier eine körperliche Auseinandersetzung in der Poststraße (10er-Hausnummern) gemeldet. Nach den bisherigen Erkenntnissen geriet dort ein Paar zunächst in Streit. Im weiteren Verlauf soll der 25-Jährige die aus Offenbach stammende Dame zu Boden gerissen und dadurch verletzt haben. Eine Fußgängerin und ein Fußgänger wurden auf die beiden Streitenden aufmerksam und stellten sich dem Aggressor entgegen. Während des anschließenden Gerangels wurden die beiden Helfer durch diesen oberflächlich verletzt. Hinzugeeilte Beamte konnten den Widersacher noch in der Nähe vorläufig festnehmen. Gegen den Mann wird nun wegen des Verdachts der Körperverletzung ermittelt.

2. Einbrecher waren in Firmengebäude und flexten Tresor auf - Offenbach

(fg) Rund 3.000 Euro Sachschaden richteten Unbekannte an, die zwischen Donnerstag, 18 Uhr und Freitagmorgen, 6.30 Uhr, im Bürogebäudeteil einer Firma in der Brockmannstraße (20er-Hausnummern) ihr Unwesen trieben. Die Einbrecher hebelten zunächst die Zugangstür auf und durchsuchten im weiteren Verlauf mehrere Schränke. Außerdem flexten die Täter einen Tresor auf und nahmen unter anderem Bargeld mit. Die Kripo hat die Ermittlungen übernommen und ist für Zeugenhinweise unter der Rufnummer 069 8098-1234 zu erreichen.

3. Staubsaugerautomat aufgebrochen: Ungepflegter Täter stahl Münzgeld - Offenbach

(fg) Ein Unbekannter hat am Sonntagmorgen einen Staubsaugerautomaten auf dem Gelände der ARAL-Tankstelle in der Bieberer Straße (150er-Hausnummern) aufgebrochen und das darin befindliche Kleingeld mitgenommen. Die Tat ereignete sich zwischen 4.18 Uhr und 4.30 Uhr. Der Unbekannte, der etwa 45 Jahre alt und 1,80 Meter groß war, nutzte ein mitgeführtes Werkzeug, um den Automaten sowie die Geldkassette zu öffnen. Der entstandene Sachschaden von rund 300 Euro übersteigt den Wert der Beute deutlich. Der Täter war schlank und ungepflegt. Er trug eine dunkle Jacke mit Kapuze, eine dunkle Hose mit weißen Längsstreifen und Schuhe in verschiedenen Farben (weiß und rot). Er hatte zudem eine Umhängetasche dabei. Die Polizei in Offenbach bittet Zeugen, sich unter der Rufnummer 069 8098-5100 auf der Wache des Polizeireviers zu melden.

4. Einbruch in Café: Zeugen gesucht! - Offenbach

(fg) Unbekannte sind am Wochenende in ein Café in der Bleichstraße (20er-Hausnummern) eingebrochen und hebelten einen Spielautomaten auf. Zugang hatten sich die Einbrecher über eine Hintertür verschafft, die sie zuvor aufgestemmt hatten. Mit dem Geld aus dem Spielautomaten flohen die Täter über den zuvor genutzten Einstiegsweg. Der entstandene Schaden beträgt rund 600 Euro. Zeugen, die zwischen Freitagabend, 22 Uhr und Sonntagabend, 18.30 Uhr, verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich des Cafés gesehen haben, melden sich bitte unter der Rufnummer 069 8098-1234 bei der Kriminalpolizei.

5. Einbruch in Pfarrbüro von Kirche St. Peter: Zeugen gesucht! - Offenbach

(fg) Einbrecher sind in der Nacht zum Samstag in das Pfarrbüro der Kirche St. Peter in der Berliner Straße (270er-Hausnummern) eingedrungen und hebelten einen dortigen Tresor auf. Mit mehreren hundert Euro Bargeld machten sich die Unbekannten davon. Wie sie in das Pfarrbüro gelangten, steht bislang nicht fest. Die Tat ereignete sich zwischen Freitagabend, 20 Uhr und Samstagmorgen, 6 Uhr. Womöglich hielten sich die Eindringlinge etwas länger in den Räumlichkeiten des Pfarrbüros auf, da sie den Tresor vor Ort aufbrachen. Die Kriminalpolizei erbittet unter der Rufnummer 069 8098-1234 um Zeugenhinweise.

6. Diebe stahlen rund 1,5 Kilometer Weidezaun und elektrisches Impulsgerät - Dietzenbach

(fg) Der Diebstahl dürfte einige Zeit in Anspruch genommen haben, weshalb sich die Polizei mit einem Zeugenaufruf an die Bevölkerung wendet. Unbekannte haben zwischen Dienstagnachmittag, 15 Uhr und Freitagmorgen, 11 Uhr, in der Straße "An der Vogelhecke" von einer dortigen Wiesenfläche rund 1,5 Kilometer Weidezaun sowie das elektrische Impulsgerät gestohlen. Der Wert der Beute beträgt rund 2.000 Euro. Zeugen, die Hinweise geben können, melden sich bitte unter der Rufnummer 06074 837-0 auf der Wache der Polizeistation in Dietzenbach.

7. Zeugensuche nach Verkehrsunfall - Dietzenbach

(me) Beamte aus Dietzenbach sind auf der Suche nach einem bislang unbekannten Verursacher eines Unfalls von Donnerstagnachmittag. Gegen 15.40 Uhr befuhr ein Mann auf einem E-Scooter die Offenthaler Straße / Kreisstraße 174 auf der Rechtsabbiegerspur entgegen der Fahrtrichtung und streifte hierbei einen haltenden Fiat 500. Nach der Kollision fuhr der Unbekannte einfach davon. Der Mann hatte augenscheinlich schwarze, gelockte Haare und soll eine Brille getragen haben. Sein Gefährt war schwarz und hatte rote Applikationen. Der Schaden an dem schwarzen Kleinwagen wird auf mehrere tausend Euro geschätzt. Hinweisgeber melden sich bitte auf der Polizeistation in Dietzenbach (06074 837-0).

8. Fiat Ducato gestohlen: Zeugen gesucht - Rödermark

(fg) Im Ortsteil Urberach waren Autodiebe zwischen Mittwochabend, 21 Uhr und Donnerstagabend, 19.15 Uhr, zugange und stahlen einen in der Traminer Straße (40er-Hausnummern) geparkten Fiat Ducato. An dem weißen Transporter waren DI-Kennzeichenschilder mit der Ziffernfolge 1909 angebracht. Die Kriminalpolizei hat das gestohlene Fahrzeug zur Fahndung ausgeschrieben und bittet Zeugen, sich unter der Rufnummer 069 8098-1234 zu melden.

9. Einbrecher auf frischer Tat ertappt - Neu-Isenburg

(me) Zwischen 30 und 45 Jahre alt, etwa 1,70 Meter groß, kräftige Statur, kurz rasierte sowie dunkle Haare, rundes Gesicht, dunkelgrüne Jacke und grauer Pullover: So lautet die Beschreibung eines Einbrechers, welcher bereits vergangenen Mittwoch (3. Dezember) bei seiner Tatausführung durch eine Seniorin überrascht worden war. Gegen 0.30 Uhr war die Dame in ihrem Wohnhaus in der Friedensallee (90er-Hausnummern) unterwegs und traf im Eingangsbereich auf den Eindringling, welcher zuvor gewaltsam die Eingangstür geöffnet haben muss; dieser nahm nach der Begegnung Reißaus. Neben dem Schaden an der Tür konnten die Ermittler auch Hebelspuren am Balkon im rückwärtigen Bereich des Wohnhauses feststellen. Offenbar versuchte der Ganove zunächst dort einzudringen und scheiterte. Zeugen melden sich bitte bei der Kripo in Offenbach (069 8098-1234).

10. Unfallverursacher flüchtete: 20-Jährige kam in Krankenhaus - Autobahn 661 / Langen

(fg) Mit leichten Verletzungen im Beinbereich kam eine 20 Jahre alte Mercedes-Lenkerin nach einem Unfall auf der Autobahn 661 in Fahrtrichtung Egelsbach am Samstag in ein Krankenhaus. Der Unfallverursacher, der in einem schwarzen Kombi unterwegs war, machte sich davon. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr die Frau aus dem Landkreis Offenbach gegen 17.30 Uhr die Autobahn 661 zwischen den Anschlussstellen Langen und Egelsbach, als ein auf der rechten Spur fahrender Verkehrsteilnehmer einen Spurwechsel vollzog. Die auf der linken Spur befindliche Mercedes-Lenkerin habe daraufhin stark abbremsen müssen. Die C-Klasse geriet ins Schleudern und prallte letztlich gegen die Schutzplanke. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 25.000 Euro geschätzt. Die Ermittler der Unfallfluchtgruppe erhoffen sich Zeugenhinweise, die unter der Rufnummer 069 8098-5699 abgegeben werden können.

11. Holzhütte in Kleingartenanlage geriet in Brand - Langen

(fg) Am Sonntagmorgen, gegen 0.45 Uhr, rückten Feuerwehr und Polizei zu einem gemeldeten Brand einer Holzhütte auf dem Gelände einer Kleingartenanlage in der Straße "Südliche Ringstraße" (140er-Hausnummern) aus. Kurze Zeit später hatte die Feuerwehr den Brand unter Kontrolle. Nachdem die Löscharbeiten endgültig abgeschlossen waren, wurde nach der möglichen Ursache gesucht. Wo das Feuer genau entstanden ist, ist zum jetzigen Stand unklar. Es liegen derzeit keine Hinweise auf eine vorsätzliche Brandlegung vor. Der entstandene Schaden wird auf rund 6.000 Euro geschätzt. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

Offenbach, 08.12.2025, Pressestelle, Felix Geis

Original-Content von: Polizeipräsidium Südosthessen, übermittelt durch news aktuell