POL-OF: Grauer Audi A5 gestohlen: Kriminalpolizei bittet um Hinweise
Hasselroth (ots)
(lei) Autodiebe haben am Wochenende in der Ulmenstraße einen Audi A5 gestohlen, weswegen die Kriminalpolizei nun um Hinweise bittet. Der graue Avant im Wert von geschätzt 60.000 Euro war in der Zeit zwischen Samstag, 19.30 Uhr und Sonntag, 10 Uhr vor einem Wohnhaus mit einstelliger Hausnummer geparkt, als ihn die Unbekannten stahlen. Wie sie das Fahrzeug öffneten und starteten ist noch unklar. Hinweise auf den oder die Täter sowie den Verbleib des Wagens mit UN-Kennzeichen (Kreis Unna) nehmen die Ermittler unter der Rufnummer 06181 100-123 entgegen.
