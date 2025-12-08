Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Unbekannte klauen Reisebus: Verbringung nach Frankreich?

Nidderau (ots)

(lei) Einen teuren Reisebus haben ein oder mehrere Unbekannte wohl in der Nacht zu Sonntag von einem Betriebsgelände in der Liebigstraße gestohlen. Nicht nur der Diebstahl des Fahrzeugs vom Typ Setra war mit hoher krimineller Energie verbunden, sondern auch der Zugang zu seinem Abstellort: Der blaue Bus, an dem HU-Kennzeichen mit der Ziffernfolge 516 angebracht waren, stand in der Fahrzeughalle des dort ansässigen Unternehmens.

In der Zeit zwischen 23.15 und 9 Uhr hatten die Diebe dort ein Fenster aufgehebelt und sich hierüber Zugang in das Gebäude verschafft. Wie sie das Fahrzeug, dessen Wert über 300.000 Euro beträgt, öffnen und starten konnten, ist bislang noch unklar. Auf jeden Fall fuhren sie mit dem Bus davon.

Erste Hinweise deuten darauf hin, dass der Wagen möglicherweise nach Frankreich gebracht wurde. Die Polizei hat den Bus bereits zur Fahndung ausgeschrieben und am Tatort Spuren gesichert, die von Spezialisten der Kriminalpolizei untersucht werden. Hinweise zu der Tat und dem Verbleib des Fernreisebusses nehmen die Ermittler des zuständigen Fachkommissariats 22 unter der Rufnummer 06181 100-123 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südosthessen, übermittelt durch news aktuell